Pepe Aguilar revela que su hijo es bipolar y él no tenía ni idea

Tras el escándalo, la familia se ha unido

José Emiliano Aguilar, hijo del famoso cantante mexicano, Pepe Aguilar, libró la cárcel luego de ser encontrado culpable de tráfico de indocumentados, ya que el juez Anthony Battaglia determinó como condena tres años de libertad condicional y seis meses en un centro de rehabilitación.

El caso sacudió a la familia Aguilar, muy querida en el ámbito de la música ranchera desde los tiempos del patriarca Antonio Aguilar y su esposa Flor Silvestre.

Aunque en un principio Pepe Aguilar se distanció de su hijo con declaraciones como “no voy a ser alcahuete de un güey que la riega“, con el paso de los días se solidarizó e hizo todo lo posible por ayudarlo.

Ahora, el cantante ha admitido que su hijo padece de “bipolaridad” y él no lo sabía.

“Mi hijo tiene una bipolaridad que no sabíamos que tenía y que le provocaba cambios de humor, habría que ponernos en sus zapatos para ver qué tanto le afectan a él esos cambios. No tiene una situación de paranoia o esquizofrenia ni alucinaciones, pero es un problema que hay que tratar y en la cárcel eso no se trata”, contó a El Gordo y la Flaca.

“Mi hijo pedía ayuda, lo voy a apoyar con mucho amor”, agregó en declaraciones que publica TVNotas este martes el intérprete de 49 años.

José Emiliano también ha admitido que cometió el ilícito que fue descubierto en la frontera de Tijuana con San Ysidro, en condiciones anímicas inestables, cuando estaba peleado con su madre.

“Fue algo que hice sin importarme el dolor que les iba a causar a mis seres queridos… lamento haber manchado la carrera de mi padre”, confesó el joven de 24 años.

La unión que mostraron sus padres Pepe Aguilar y Carmen Treviño, fue toda una sorpresa para José Emiliano, que ahora trata de enderezar su vida.