Gaby Espino sufrió una pérdida familiar irreparable

Hace unas horas se perdió mi perrita. No se imaginan lo triste q estamos mis hijos y yo, porque ella es parte de nuestra familia. Porfavor si alguien la encuentra o se la ve a otras personas comuniquense al 787-308-4649 Su raza es Yorkie y se llama Cookie. Se perdio en el area del DORAL en MIAMI. Porfavor ayudenme a difundir este mensaje, es muy importante para nosotros. 💔@cityofdoral

A post shared by Gaby Espino (@gabyespino) on Sep 13, 2017 at 4:00pm PDT