Los fracasos siguen persiguiendo a New York Red Bulls

El equipo neoyorquino perdió la final de la Open Cup y ahora vuelve a concentrarse en la MLS

La tercera no fue la vencida para New York Red Bulls. El equipo de Nueva York cayó 2-1 en casa de Sporting Kansas City en la final de la US Open Cup la noche del miércoles.

El aliento de 300 viajeros no fue suficiente para inspirar a los Red Bulls en la tercera final de su historia. El equipo nunca encontró ritmo de ataque ante un Sporting que resolvió con inteligencia el partido.

Los Red Bulls tuvieron mayor posesión y remates al arco pero sólo pudieron anotar en el tiempo de descuento cuando Bradley Wright-Phillips hizo el 2-1 final.

Dos descuidos en la zaga dejaron que Latif Blessing, de golpe de cabeza, y Daniel Salloi, en un contragolpe, anotaran los goles del local. Kansas City sumó cuatro títulos de Open Cup.

Los Red Bulls tienen dos trofeos de temporada regular pero nuncan han levantado la Copa MLS o la US Open Cup en 22 años de historia.

De vuelta a la MLS

Los Red Bulls ahora deberán concentrarse en conseguir un cupo a los playoffs de la MLS. El equipo taurino es sexto en el Oeste, en zona de clasificación, pero tiene a Montreal Impact a tres puntos.

Este sábado viajan a Columbus, rival de Conferencia que también lucha por confirmar su presencia en playoffs. Los Red Bulls no ganan hace cinco jornadas y suman cuatro empates consecutivos.

Partido: Columbus Crew vs New York Red Bulls

Fecha: Sábado 23 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. ET

TV: MLS Live