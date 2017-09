El cáncer me trajo bendiciones escondidas

Este golpe inesperado cambió mis días para siempre

En el mejor momento de mi vida, cuando mi carrera iba viento en popa y finalmente había encontrado el verdadero amor, fui diagnosticada con cáncer de mama en diciembre del 2016. Este golpe inesperado cambió mis días para siempre.

Desde entonces he tenido que someterme a tres cirugías y, en una de ellas, me extirparon ambos senos. Sin embargo, este reto tan grande que he enfrentado, me ha traído la etapa de más crecimiento en mi vida. Aprendí que todo desafío trae una bendición escondida y quiero compartir contigo las valiosas lecciones que el cáncer me dejó:

Aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba- Cuando nos toca enfrentar un gran desafío y lo superamos, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos. Mi nueva mentalidad es “Si le gane la batalla al cáncer, puedo superar cualquier reto que se ponga en mi camino”.

Soy más humana y sensible: Debido a que viví en carne propia un dolor físico agonizante y muchos miedos, ahora más que nunca, tengo la capacidad de identificarme con las batallas que otros enfrentan y entiendo sus temores.

Ahora valoro lo importante: Antes le daba importancia a cosas que no la tenían. Después de pasar por esta enfermedad me di cuenta que las tres cosas mas importantes en mi vida son Dios, mi salud y mi familia.

Dejé atrás las excusas: Desde hace muchos años soñaba con tener mi propio programa pero siempre había una justificación que para no hacerlo. Un día, en medio de mi lucha contra el cáncer, me dije: “Se acabaron los pretextos, yo no me voy de este mundo sin cumplir mi sueño”, y así surgió mi nuevo show en las redes sociales María Marín Live, el cual gracias a Dios ha sido un éxito.

Dicen que el inteligente aprende de sus experiencias, mientras que el sabio aprende de las experiencias de otros. Deseo que aprendas de mi experiencia, y no esperes a que la vida te de un golpe inesperado para valorar lo que realmente importa, reconocer lo fuerte que eres y decidirte a perseguir tus sueños.

