Aquí se deciden las acciones para enfrentar el desastre del terremoto en México

Conoce el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México

MEXICO – Antes de instalarse de manera permanente en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para monitorear con 22,000 cámaras los trabajos de rescate y remoción de escombros tras el sismo del pasado martes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a sus hijos.

“Estaba en la sede de la jefatura de gobierno (Centro Histórico) y me di cuenta inmediatamente que era algo muy fuerte, como no lo había sentido nunca, y supe que sería una prueba rudísima para la ciudad“, recuerda en entrevista con este diario desde la Sala de Crisis del C5 donde se encuentran sentados en círculo todos los funcionarios locales y federales que toman las decisiones sobre qué hacer o no ante este desastre.

Es un despacho de coordinación, inteligencia y mando a donde se muestran las imágenes de los lugares más críticos, los 38 edificios derrumbados, acercamientos a los rescates, a los supervivientes y a los muertos que hasta la fecha suman en la capital mexicana 169 del total de 307 en cuatro estados.

Ahí está el director de Protección Civil, el jefe de los bomberos, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobierno, el jefe del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el director del Metro y del Metrobús, el secretario de Salud y el Procurador de justicia entre otros.

“Casi no hemos dormido“, precisa Mancera con los ojos enrojecidos mientras se acerca al subprocurador de Justicia de la ciudad, Jacobo Salomón, quien le entrega el parte de los edificios que no cayeron pero están muy dañados. Están enumerados, uno por uno con fotografías, ubicaciones y tipo de afectación.

El jefe de gobierno lo hojea, ve que son 129, y luego se acerca a la pantalla de un plano que muestra la misma información pero con puntos amarillos. Guarda silencio.

Yo sólo confirmé que mis hijos estaban bien, que los protocolos de la escuela salieron bien, pero no los he visto por estar aquí ante esta emergencia- dice.

El C5 es el instrumento que registra cotidianamente todas las emergencias de la CDMX, el control de las videocámaras y la alerta sísmica.

Idris Rodríguez, director del C5 detalla que ahora se encuentran en las instalaciones 350 personas dedicadas totalmente al monitoreo de la ciudad colapsada y sus emergencias.

¡Ahí está la escuela Enrique Repsamen donde quedaron atrapados decenas de niños¡ Ahí están las ruinas de Alvaro Obregón 286, donde siguen buscando a 43 personas. Un acercamiento de cámara muestra cómo una camilla entre decenas de cascos y rescatistas que toman roca por roca en busca de alguien.

Así es la precisión de filmación desde 20 segundos antes de que la tierra se cimbrara en la capital mexicana el 19 de septiembre. Regularmente aquí se enteran con dos minutos de anticipación si el epicentro se encuentra en sur del país, en las costas de Oaxaca o Guerrero, pero esta última vez vino de Morelos (a sólo 120 kilómetros de la CDMX).

“Nadie se movió de su sitio, a pesar del sismo, aqui es un lugar seguro“, describe Rodríguez. “Inmediatamente colocamos las cámaras principales en donde hay más gente para ver lo que estaba ocurriendo, los derrumbes, y aquí se gestionó el despacho de atención a cada uno de los puntos“.

A poco menos de un kilómetro del C5, el jefe de Seguridad Publica de la Ciudad de México, Hiram Almeida, tuvo sus primer mal presentimiento de lo que viviría la ciudad cuando vio caer en su oficina el librero y la pecera y vio azotar a su asistente cuando intentaban subir a la azotea.

Cuando por fin alcanzaron el techo, Almeida llamó a un helicóptero para sobrevolar la ciudad mientras corroboraba que su familia vivía. “Vimos las nubes de polvo, y los derrumbes y los tanques de gas que explotaban y provocaron incendios en la colonia Roma“.

Desde aquel día se desplegaron 25,000 policías locales para vigilancia, acordonamiento y apoyo a militares y marinos para la búsqueda de cuerpos.

De todo esto dio cuenta el secretario frente a los otros mandos presentes en la Sala de Crisis del C5 que hicieron lo mismo. De aquí salió la información de que se han rescatado con vida a 69, los muertos y los 900 heridos, de los cuales, sólo cuatro está graves.

El jefe de gobierno sale de la Sala de Crisis para recibir a los rescatistas israelíes que se encuentran en C5 para observar de cerca el equipo que los coordina. Pasa entre cientos de cámaras del salón principal de monitoreo donde oficiales policías de uniforme azul toman notas de cada una de las pantallas.

Desde esta sección se observó desde el jueves pasado que ya no hacían falta rescatistas civiles sino gente especializada. También se pudo ver cómo se rompieron los inmuebles afectados. Algunos, por la parte media o hacia enfrente y otros de manera atípica como una fábrica de tela que amortiguó y cayó de manera lateral en lugar de encima de una escuela.

Detalles de inteligencia que explican el nivel de control que existe en la CDMX en el C5, el centro de comando frente a la desgracia del sismo que toma las decisiones sobre el rescate, la remoción de escombros y, en breve, para la reconstrucción.