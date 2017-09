Esposa e hija de Aleks Syntek se salvan de morir en el terremoto de México

Sus familiares recorrieron una hacienda en Morelos, cinco minutos antes de que se derrumbara por el sismo

Terrible susto se llevó Aleks Syntek el día del temblor que sacudió a México debido a que su esposa Karen Coronado y su hija Natalia, estuvieron a punto de quedar sepultadas en una hacienda del estado de Morelos, cinco minutos fueron la diferencia.

“Mi esposa y mi hija estaban impactadas porque además ellas habían recorrido la hacienda cinco minutos antes de que se viniera abajo, entonces pudieron haber quedado sepultadas ahí; gracias a Dios no sucedió, lo que son las cosas y la sincronía pues afortunadamente no les pasó nada”, declaró el cantante ante algunos medios de comunicación.

Syntek entró en pánico porque después del temblor no podía comunicarse con ellas: “Yo entre en drama porque no tenía contacto con ellas, cuando por fin logré hablar, me enteré de esta situación, fue un milagro porque había mucha gente reunida y nadie salió mal, solo fueron un par de heridos”, comentó.

Aleks Syntek también narró que tampoco se encontraba con su pequeño hijo Matías: “Mi hijo estaba en la escuela cuando sucedió todo, no tenía contacto con él hasta que finalmente llego un comunicado de que estaban bien todos los niños y que los iban a mandar en el transporte de regreso”, compartió.

Por último, comparó este desastre con el que vivió en 1985: “Me tocó el del 85, estaba en la prepa, ese día entré temprano y estaba en clase y estaba pegado a la ventana y un poste se cayó y rompió todos los vidrios, afortunadamente no dañó a nadie pero nos llevamos un buen susto, aunque yo sentí más feo este”, finalizó.

POR: Benjamín Gómez

Mira aquí la entrevista: