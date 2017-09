Primera dama de PR insiste que gobierno se mueve para que la ayuda llegue a la gente

En entrevista con El Diario, Beatriz Rosselló respondió a las quejas sobre la lentitud en los procesos de repartición tras el paso del huracán María por Puerto Rico

NUEVA YORK – En medio de las denuncias de puertorriqueños dentro y fuera de la isla de que la ayuda donada tras el huracán María no está llegando a la gente y se ha acumulado en las terminales de entrada en la zona metropolitana de la isla, la primera dama del país, Beatriz Rosselló, dijo en entrevista con El Diario de Nueva York que el Gobierno estatal junto a autoridades federales se “está moviendo” para agilizar el proceso de suministro.

El intercambio con la primera dama se dio en el marco del anuncio del Concierto-Teletón para recolectar fondos que, hasta el momento, está pautado para el 22 de octubre, y en el que ofrecerán sutalento artistas de la talla de Marc Anthony, Jennifer López, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi y Olga Tañon.

El evento – parte de la campaña “Unidos por Puerto Rico” – se transmitirá directamente desde Puerto Rico en todo Estados Unidos por las más de 20 estaciones de radio de Spanish Broadcasting System, y por televisión a través de Telemundo, Univisión y Mega TV.

Aquí la entrevista con la primera dama de Puerto Rico

Marielis Acevedo Irizarry (MAI) –

Quiero que me hable un poco de qué se trata esta iniciativa del Teletón. ¿Cuándo se va a dar y cómo las personas en Nueva York pueden tener algún tipo de contacto con la iniciativa?

Beatriz Rosselló (BR) ¬

La iniciativa va a ser el 22 de octubre. Vamos a estar transmitiendo desde Puerto Rico a Estados Unidos. Tenemos un website que se llama unidosporpuertorico.com y, en inglés, lo mismo. Allí pueden depositar, poner en una cuenta… no importa cuán pequeña sea la aportación; que la diáspora no se olvide de Puerto Rico, por favor. Puerto Rico necesita saber que no está solo, que ustedes nos van a ayudar. Es la única manera de levantar la isla. La isla es otra desde antes de los dos huracanes que nos han tocado a lo que es ahora. Esta ha sido la catástrofe más grande en más de 90 años en Puerto Rico. Estamos hablando de miles y miles de familias sin sus hogares. Necesitamos todo, desde agua, alimentos, comida de bebé… necesitamos para las mascotas alimentación. Todo lo que puedan enviar, todo lo que usted tiene en su casa hoy mismo, todo lo que usted necesitaría. Estamos hablando de miles y miles de familias que perdieron sus hogares”.

MAI – ¿Cómo es el procedimiento? Si es un teletón, ¿dónde se va a transmitir y cómo va a funcionar el proceso?

BR – Vamos a pasarlo por la mayoría de los canales y cadenas que ya se están poniendo de acuerdo. El 100 % de las ganancias va a las víctimas. Todos los artistas que se están uniendo desde Carlos Vives, Daddy Yankee, Don Omar, Tito El Bambino, Marc Anthony, Jennifer López, todos ellos están donando su talento.

MAI – ¿En qué lugar se va a realizar?

BR – Probablemente, lo hagamos en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, pero todavía puede estar sujeto a cambio. Lo que sí estoy segura es que será aquí en Puerto Rico, y lo vamos a estar transmitiendo para que todo EEUU vea a sus ciudadanos americanos que están en la isla -que todos somos ciudadanos americanos- que nos vean y vean la realidad que estamos viviendo. Que nos ayuden, que nos ayuden a levantar esta isla.

MAI – Precisamente, hay preocupación por parte de la gente, por algunos sectores, de que lo que se done, ya sea en efectivo o sea en materiales y productos, que no vaya a llegar a las personas. ¿Qué se está haciendo desde “Unidos por Puerto Rico”, la iniciativa que usted encabeza, para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar?

BR – Bueno, eso es lo más importante, la transparencia. Nosotros estamos haciendo una plataforma, unidos con Microsoft y Evertec, si no me equivoco, para que la gente pueda ver cuánta cantidad de dinero hay, en qué se está gastando, en qué municipios, que haya transparencia en el proceso. Nosotros no le vamos a dar dinero a nadie. Todo, hasta la tarima es donada. Nosotros vamos a cubrir, si FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) te cubre la mitad de la casa, nosotros vamos a cubrirte ese gasto (el resto). Lo vamos a hacer junto a la Guardia Nacional y junto a cada alcalde de cada municipio.

MAI – ¿En qué más se va a utilizar ese dinero?

BR – Ese dinero se va a utilizar también en arreglar carreteras. Todo lo que ha sido destruido por María, que no nos cubran los fondos federales o no nos cubra FEMA se hará con el gobierno de cada municipio.

MAI – Hay una preocupación, no solo entre las personas acá en la diáspora que usted mencionó al principio, también entre los que están sufriendo más directamente el embate del huracán en la isla. Sobre la lentitud en los procesos de distribución, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno en términos de esos suministros que están llegando?

BR – Sí, ya se cumplen siete días del huracán. Ya el 50 % de la población tiene agua…Son los 78 municipios que fueron afectados; o sea que la ayuda estamos yendo pueblo por pueblo con la ayuda de la Guardia Nacional, de FEMA repartiendo por todas partes. Lo que pasa es que muchas veces no publicamos las fotos dándole la alimentación a las víctimas. Estamos pensando tomar fotos para que la diáspora esté al tanto y las personas sepan. Es fácil desesperarse, porque uno necesita la ayuda. No hay manera de decirle a un nino, no tenemos el alimento. Pero nos estamos moviendo. Lo que pasa es que esto es una catástrofe como nunca en la historia”.

Cabe señalar que El Diario intentó abundar sobre el tema del limitado acceso a comida, agua potable, gasolina, diésel y medicamentos, principalmente, para pueblos en el interior y oeste de la isla, pero los problemas de señal telefónica que ya afectaron la entrevista en varias ocasiones, acortaron la comunicación y no pudimos retomar el intercambio.

Lo cierto es que quienes donen artículos desde el exterior, están a merced de las autoridades en la isla, y cómo éstas avancen o retrasen el proceso de recogido y distribución, según indicaron a El Diario este lunes varios líderes de organizaciones no gubernamentales que lideran los procesos de recolección en Nueva York.

Aunque la prioridad es repartir en las zonas más críticas, las quejas en redes sociales es que la ayuda no está llegando a la gente.

Hasta la noche del miércoles, la situación con los suministros era la denuncia constante entre residentes y puertorriqueños fuera del país.

Mucho de lo que llega al puerto de San Juan es trasladado primero al Centro de Convenciones para revisión, de acuerdo con Wapa Televisión. Pero algunos cargamentos aún permanecen en el muelle.

En el aeropuerto Luis Muñoz Marín se apilan productos con ayuda sin que los hayan ido a buscar, de acuerdo con Aerostar, empresa que administra la terminal. Cierta cantidad está en manos de militares en la Base Muñiz.

Incluso, reportes en espacios como Facebook por parte de transportistas de diésel ponen en entredicho la versión del Gobierno. Un usuario, identificado en dicha red como “JP Díaz”, divulgó el caso de unos de estos trabajadores que denunció que, aunque ellos están dispuestos a transportar gratuitamente el contenido, la burocracia en los procesos, supuestamente, ha retrasado la distribución.

Temprano el miércoles, la esposa del primer ejecutivo compartió un mensaje en su cuenta de Facebook en la que solicita transportistas para comida refrigerada, carga general, diésel y gasolina.

Toda persona que quiera hacer un donativo para los damnificados por el huracán puede entrar a la página http://www.unidosporpuertorico.com para más información.