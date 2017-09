El cártel de Sinaloa se diversifica: distribuye metanfetamina en refrescos

Autoridades mexicanas creen que es el Cártel de Sinaloa quien pone metanfetamina en refrescos para distribuir la droga en EEUU

TIJUANA-CIUDAD MÉXICO (Zeta y SinEmbargo) – En Baja California, el Cártel de Sinaloa está detrás de la intoxicación en la que una persona falleció y seis más fueron hospitalizadas luego de consumir metanfetamina líquida que se encontraba oculta en envases de dos litros del refresco 7Up.

No es la primera vez que una bebida resulta contaminada con droga; en agosto de 2016, dos personas resultaron intoxicadas tras ingerir una bebida rehidratante Gatorade, en aquella ocasión la persona tomó de los estantes un envase de 600 mililitros, el cual compró en la extinta Comercial Mexicana.

Al sentir el sabor raro, regresó a la tienda a reclamar el producto, personal de la tienda probó la bebida para corroborar la contaminación y ambas personas fueron hospitalizadas, presentaron intoxicación por metanfetamina.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió la carpeta de investigación 0202- 2016-34044, catearon la bodega de la empresa distribuidora, pero no encontraron más producto contaminado. Se asumió que el cargamento ya había sido retirado. Tampoco siguieron un protocolo con la botella contaminada, la persona afectada no guardó el recibo de compra y la PGR no pudo vincular el producto con la empresa y ahí terminó la investigación.

Meta líquida, de moda

Luego de la legalización de la marihuana en California, los cárteles de la droga han buscado en la metanfetamina una manera de sostener sus ganancias al ser una droga fácil de elaborar a un precio inferior.

Según datos obtenidos por Zeta, en los estados de Sinaloa, Sonora y recientemente Baja California, las estructuras criminales han reactivado la elaboración de metanfetamina para enviarla a California y de ahí distribuirla a todo Estados Unidos.

Un investigador de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que quienes se encuentran operando de esa manera, son integrantes del Cártel de Sinaloa, lo cual los ubica como principales sospechosos de infiltrarse en las embotelladoras para trasladar la droga hasta la frontera, evitando los retenes de alta tecnología.

“El Cártel de Sinaloa utiliza la metanfetamina líquida, ya que es fácil confundirla con otro tipo de bebidas o líquidos, por lo que se han ido incrementando los cargamentos en esta presentación”, detalló Benjamín Hill. Prueba de ello son los diversos decomisos tanto en Tijuana como en Mexicali, donde se han localizado laboratorios con metanfetamina líquida.

El 31 de enero de 2017 fue descubierto un laboratorio en el fraccionamiento La Isla de la delegación Playas de Tijuana, la droga pertenecía al Cártel de Sinaloa, de la ramificación de Ismael “El Mayo” Zambada. Fue hasta el 3 de febrero que pudieron realizar el cateo y encontraron 47 litros de metanfetamina líquida.

En Mexicali, después de meses de investigación, el 8 de septiembre, la Policía Estatal Preventiva (PEP) localizó dos laboratorios, el primero en la colonia Independencia, sobre la calle Miguel Bravo, donde se detuvo a tres personas, a quienes se les decomisaron aproximadamente 15 kilos de ice.