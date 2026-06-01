El despertar cívico y la resiliencia de la comunidad latina en Indiana

El panorama demográfico y político de Estados Unidos está experimentando una metamorfosis silenciosa pero contundente en el Medio Oeste. En estados tradicionalmente industriales y de tendencia conservadora como Indiana, la comunidad latina ha dejado de ser únicamente una fuerza laboral indispensable en las fábricas y los campos agrícolas para convertirse en un actor cívico decisivo.

En una reciente mesa redonda organizada por el Latino Local News Collaborative (LLNC) —una alianza de medios hiperlocales que incluye a La Esquina (Texas), La Raza (Chicago), 2PuntosPlatform y Philatinos Radio (Filadelfia)—, los periodistas, Emma Restrepo, José Luis Castillo y Jesús Del Toro conversaron con el Dr. Gilberto Pérez Jr., vicepresidente de Vida Estudiantil y decano de estudiantes en Goshen College, además de exconcejal de la ciudad de Goshen, Indiana. A través de su experiencia, el Dr. Pérez Jr. desentrañó el fenómeno de la resiliencia migrante, los desafíos políticos bajo una “supermayoría” republicana y la urgente necesidad de una salud mental comunitaria con enfoque cultural.

La metamorfosis demográfica del Hoosier State

Históricamente, la presencia hispana en Indiana ha estado ligada a la migración mexicana. Documentos consulares de principios del siglo XX ya registraban a familias mexicanas asentadas en la región para trabajar en la consolidación de las vías ferroviarias y la agricultura. Sin embargo, las últimas dos décadas han reconfigurado el rostro comunitario.

“En su mayoría los que han llegado a Indiana han sido mexicanos… pero en los últimos años hemos visto un ascenso notable en comunidades centroamericanas (guatemaltecos, salvadoreños, hondureños) y, más recientemente, un flujo importante de familias venezolanas”, explicó el Dr. Pérez Jr.

Este dinamismo se concentra de manera diferenciada a lo largo del estado:

El Noroeste (Zona industrial): Ciudades como East Chicago, Hammond y Gary, con un fuerte arraigo obrero y una histórica representación mexicoamericana.

La Zona Central (Indianápolis): Un núcleo netamente urbano donde la representación y la abogacía política avanzan aceleradamente.

El Norte Central (Región de manufactura): Donde la industria de los vehículos recreativos (RVs) actúa como un imán de empleo, atrayendo a nuevas olas migratorias de Sudamérica y Centroamérica.

Retos estructurales bajo una supermayoría política

El crecimiento demográfico no ha estado exento de fricciones institucionales. Actualmente, el gobierno de Indiana, junto con su Asamblea General (Senado y Cámara de Representantes), está bajo el control del Partido Republicano con una denominada supermajority (supermayoría). Esto ha derivado en la implementación de políticas de control migratorio más estrictas y en la persistencia de barreras estructurales.

1. Cooperación policial e ICE

A diferencia de años anteriores, las leyes estatales vigentes exigen ahora una cooperación obligatoria entre los alguaciles locales y los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), elevando los niveles de alerta en las comunidades indocumentadas.

2. El freno a la equidad educativa

A pesar de que más de 20 estados en el país permiten a los estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula universitaria estatal (in-state tuition), las propuestas legislativas en Indiana han sido bloqueadas sistemáticamente durante los últimos 25 años. “Los legisladores republicanos siempre piden más datos que justifiquen otorgar estos beneficios”, apuntó el académico.

3. Brechas de salud y desgaste físico

El perfil laboral de la región —basado en la producción manufacturera a alta velocidad— pasa factura a los cuerpos de los trabajadores latinos. Datos de la Coalición de Salud Hispana del Condado de Elkhart revelan que la mortalidad infantil en la comunidad latina supera a la de la población blanca, y las enfermedades crónicas como la hipertensión se manifiestan a edades tempranas.

Durante la crisis sanitaria del covid-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) intervinieron directamente en la zona debido a que los obreros hispanos de las fábricas, declarados esenciales, jamás detuvieron sus labores, convirtiéndose en el sector más expuesto y afectado.

El salto al servicio público: “Sé parte del cambio”

Frente a las adversidades, la respuesta comunitaria en Indiana ha sido la organización y la profesionalización del liderazgo. El propio Dr. Pérez Jr. hizo historia al convertirse en el primer concejal latino electo en la ciudad de Goshen. Hoy en día, la representación cuenta con figuras como Richard Aguirre, tesorero de la misma ciudad, y el representante estatal Mike Andrade, además de liderazgos emergentes que desafían los márgenes de las urnas.

Para canalizar este potencial, surge la iniciativa virtual y presencial “Sé parte del cambio”, en colaboración con la American Mexican Association (AMA). Este programa busca dos objetivos claros: aumentar la influencia del líder en su entorno y potenciar su participación cívica formal.

“Aprender el sistema, interactuar con él y meternos en ese meollo… es la única forma en que podemos lograr un cambio real. Necesitamos líderes latinos que sean concejales, tesoreros y alcaldes”, dijo Pérez Jr.

El éxito de estos programas radica en romper los esquemas tradicionales de elitismo. Las cohortes de liderazgo no se limitan a ejecutivos; integran de manera horizontal a trabajadores de fábricas, educadores, empresarios de la construcción y profesionales de la salud.

Salud mental con identidad: El programa Bienvenido

Un pilar fundamental de la participación cívica sostenible es el bienestar emocional de los propios migrantes. Tras ejercer 18 años como terapeuta entre Puerto Rico e Indiana, el Dr. Pérez Jr. desarrolló el currículo “Bienvenido: La buena salud mental para el inmigrante”, una herramienta de intervención comunitaria para mitigar los efectos de la nostalgia, el aislamiento y el trauma migratorio.

Financiado en parte por el gobierno federal y expandido en colaboración con investigadoras como la Dra. Atena Ramos de la Universidad de Nebraska, el programa capacita a líderes locales en múltiples estados del Medio Oeste para replicar grupos de apoyo. A través de dinámicas culturales, el diálogo abierto y la convivencia, el proyecto reduce el estigma de la salud mental y teje redes de soporte que sirven como antesala al empoderamiento político.

El valor de la cohesión frente a la división

Hacia las cruciales elecciones presidenciales y locales de noviembre de 2026, la proyección de la participación hispana es de una activación sin precedentes. No obstante, el Dr. Pérez Jr. advierte que el verdadero poder de la comunidad no radica únicamente en su volumen demográfico, sino en su capacidad de colaboración interna, contrastando el modelo colaborativo de Indiana con las históricas divisiones internas observadas en metrópolis como Filadelfia.

“La postura de colaboración es como el árbol: mientras más profundas sean sus raíces, más viento puede soportar”, concluyó el Dr. Pérez Jr. Con el 30% de la matrícula estudiantil de instituciones como Goshen College consolidada bajo la identidad hispana, el Medio Oeste estadounidense demuestra que las raíces culturales son, en última instancia, el motor de la transformación democrática.

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Este artículo fue elaborado en el marco del Latino Local News Collaborative, un proyecto colaborativo de medios latinos hiperlocales que incluye desde Houston (TX) a La Esquina TX, desde Chicago (IL) a La Raza y desde Filadelfia (PA) a Philatinos Media y 2PuntosPlatform. El LLNC se propone ampliar la colaboración y las capacidades de los medios latinos en español y promover la difusión de contenidos para servir a las comunidades latinas de Estados Unidos.