Las probaditas del muro en la frontera: el cemento ya se ve desde México

El muro debe una altura de entre 18 y 30 pies (5.5 y 9.1 metros), que se pueda ver de un lado al otro de la frontera y que no se pueda cavar por debajo

CIUDAD DE MÉXICO – A una semana de que se iniciara la construcción de prototipos del muro prometido por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera de Tijuana-San Diego, ya se vislumbran los primeros paneles de concreto con una impresionante altura.

El prototipo del #MURO en la frontera de México y EU en Tijuana se ve impresionante. Foto: Cuartoscuro pic.twitter.com/xDEhfbcBnU — Rodrigo Hdz López (@lopezperiodista) October 4, 2017

La agencia Cuartoscuro reveló las imágenes de los paneles, las cuales fueron colocados en la zona designada por la administración de Trump. Más de 200 proyectos de muro fronterizo fueron presentados, pero sólo ocho fueron preseleccionados por el gobierno estadounidense.

Las firmas, que construirán cuatro prototipos de cemento y otros cuatro de otros materiales, tienen 30 días para levantar sus modelos de muro, cuyos prototipos son trabajados en una zona muy vigilada por las fuerzas del orden, en espacios de 60 por 60 pies (18 x 18 metros) y a escasos metros de la ya existente valla fronteriza con México.

Entre las características que debe tener el muro, además de una altura de entre 18 y 30 pies (5.5 y 9.1 metros), es que se pueda ver de un lado al otro de la frontera y que sea construido de tal forma que no se pueda “cavar por debajo”.

Se tiene contemplado que los trabajos concluyan el 26 de octubre, luego de eso, un comité de selección tendrá de 30 a 60 días para elegir el modelo o los modelos ganadores.

Este comité estará conformado por elementos de la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales de seguridad.

Progress check: construction of concrete wall prototypes is well underway in San Diego. #BorderSecurity pic.twitter.com/3iVQgjHid7 — CBP (@CustomsBorder) October 3, 2017

La zona de construcción se encuentra altamente resguardada y las autoridades locales han designado un área especial para manifestantes, en caso de que se registren protestas masivas organizadas por quienes se oponen al muro.

Sin embargo, asociaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego mantienen firme su postura de no convocar a manifestaciones, ya que enfocarán sus recursos en evitar que el Congreso apruebe financiación para el levantamiento del muro fronterizo.

La construcción de este muro fue una de las principales promesas electorales del Presidente de Estados Unidos, que, sin embargo, carece de los fondos millonarios para su construcción, por lo que Trump llegó a amenazar con provocar un cierre parcial del Gobierno si los demócratas se niegan a incluir en el presupuesto los fondos para levantarlo.

La millonaria licitación

Seis compañías constructoras se disputan la licitación de la obra del muro fronterizo que generaría enormes ganancias para la que resulte ganadora.

De los ocho proyectos presentados por esas seis compañías, cuatro plantean muro de concreto y otros cuatro utilizarían materiales alternativos. Sólo uno será elegido luego de que sean presentados a finales de mes.

Las estimaciones para construir un muro a lo largo de la frontera con México como el que propone Trump son de entre US$15 mil millones a US$20 mil millones de dólares.

Las constructoras que se disputan la millonaria obra del muro fronteriza son:

-Caddell Construction Co. de Alabama.

-W.G. Yates & Sons Construction Co. de Mississippi.

-Fisher Sand & Gravel Co. de Arizona.

-Texas Sterling Construction Co. de Texas.

-KWR Construction Inc. de Arizona.

-ELTA North America Inc. de Maryland.