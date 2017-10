Video: Cynthia Klitbo explota contra Maribel Guardia y Ninel Conde

Durante la presentación de "Las Arpías" las actrices se hicieron de palabras

En plena conferencia de prensa de la obra “Las Arpías”, la primera actriz, Cynthia Klitbo, despotricó en contra de sus compañeras Maribel Guardia, Victoria Ruffo y Ninel Conde, las cuales tachó de incumplidas. Lo peor fue que acusó a la producción de Omar Suárez de poco profesional, puesto que ella es una egresada de Bellas Artes que está acostumbrada a hacer las cosas bien y no de manera express.

“Lo que pasa es que mi experiencia había sido un poco distinta, yo soy egresada de Bellas Artes… yo nunca había trabajado con un elenco estelar de telenovela, ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, no todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas y cosas, entonces a mí de pronto me brinca un poco porque no es el teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar, un teatro express. Entonces, de pronto a mi me tiene un poco sacada de onda y bueno cumpliré el compromiso que tengo, pero no es el tipo de oferta que yo recibí, a mi me gusta trabajar con un teatro como se debe. A mí me gusta que mis personajes estén bien hechos, bien apoyados, bien estudiados y bien ensayados, no porque me lo sepa de memoria quiere decir que mi personaje este muy bien, creo que tengo estudios con algunas personas importantes como para poderme basar en ello”, dijo molesta Cynthia a sentada al lado de Maribel Guardia.

Por su parte Maribel Guardia, después de escuchar semejantes difamaciones de Klitbo, se le fue a la yugular preguntándole que fuera más clara. ¿Te refieres a Victoria Ruffo, a Ninel y a mí? A lo que la estrella de las telenovelas le dijo “sí”. Una vez terminada la conferencia y con los ánimos muy candentes Maribel habló de la polémica.

“Me estaba riendo porque son cosas que más bien me hacen gracia porque no te las esperas y es divertido porque es el grupo de arpías y de verdad resulta que así tan espontáneamente surge esto, me hace gracia, la vida siempre hay que tomársela con sonrisas y no tomársela tan en serio. Tenemos que trabajar mucho juntas porque nuestros papeles son súper antagónicos en la obra… son las dos hermanas que se odian, esto que nos acaba de pasar nos va a servir mucho para el personaje. Claro que platicaremos respecto a este asunto porque tenemos que ensayar juntas”, dijo la actriz a Diario Basta.