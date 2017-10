Matt Damon está involucrado en el escándalo de Harvey Weinstein

Ben Affleck también condenó la práctica de acoso en Hollywood

Se ha involucrado al actor Matt Damon en el escándalo del director Harvey Weinstein, quien ha sido denunciado de acosar por más de 30 años a las jóvenes promesas de Hollywood. Algunas actrices que han confirmado haber sido víctimas del productor y director son: Jennifer Lawrence, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, entre otras.

La acusación en contra de Damon y Russell viene de parte de una reportera de The New York Times, quien asegura que ambos intentaron bloquear un reportaje que se estaba trabajando hace 13 años en donde se recopilaba información sobre los abusos sexuales del director.

Según la periodista Sharon Waxman, amigos con influencias en el séptimo arte interrumpieron su trabajo. Waxman, fudadora de ‘The Wrap’ y ex reportera del diario neoyorquino aseguró que dos de estas celebridades fueron Mat y Ruseell.

Sin embargo Damon se ha defendido ante dichas acusaciones. En una entrevista con Deadline el actor aseguró que él recuerda haber hecho una llamada que duro un minuto, para hablar sobre su relación profesional con el productor y actor Fabrizio Lombardo con quien Matt y Harvey trabajaban.

En la investigación en contra de Weinstein se menciona a Lombardo como el encargado de “cuidar las necesidades de las mujeres de Weinstein“. Sin embargo Matt recibió una llamada de parte del director quien le pedía de favor que llamara a la periodista -Sharon Waxman- para hablar bien de Lombardo, ya que sabía que ella estaba escribiendo un artículo en el que lo desacreditaba como productor.

“Harvey dijo ‘tú has trabajado con él. Puedes llamarle para decirle que él es un profesional y que tú tuviste una buena experiencia laboral con él’. No me importó hacerlo porque todo eso era verdad”, aseguró el actor.

Damon conoció a Fabrizio Lombardo cuando rodaba la cinta “The Talented Mr. Ripley“. En la llamada que el ganador del Óscar recibió de parte de Weinstein, este le explicaba que la periodista estaba escribiendo una nota “realmente negativa sobre Fabrizio”. El director solo le pidió llamar y prácticamente dar una buena referencia sobre el trabajo del productor, según reportó el portal laist.com.

El actor quiso ser enfático al terminar su declaración y dijo: “Que conste que yo jamás, nunca, trataría de matar una historia como esa“, refiriéndose a que él nunca interferiría en una investigación de dicha índole.

Matt Damon si pidió disculpas porque nunca se dió cuenta de lo que sucedía en torno al director. “Sí alguna vez hubo un evento en el que estuve y Harvey estaba haciendo este tipo de cosas y no lo vi, lo siento mucho, porque lo habría detenido“.

El actor Ben Affleck también se sumo a las celebridades que han condenado este tipo de prácticas en Hollywood. El ganador del Óscar utilizó su cuenta de twitter para brindar su opinión al respecto.