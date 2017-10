¿Has visto esta imagen en el elevador?

El ícono buscaría que salgas bien preparado a la calle

Suele pasar que sales del edificio y ¡oh sorpresa, está lloviendo! Este nuevo dispositivo que está comenzando a implementarse en elevadores, buscaría indicar si está lloviendo afuera, antes de que llegues al primer piso.

Si no eres de las personas que revisa la condición del clima antes de salir de tu casa, esta herramienta te sería de gran utilidad. La pregunta que muchos usuarios se han hecho está en ¿de qué te sirve saber si está lloviendo si no tienes un paraguas a la mano? Seguramente parezca no ser muy útil, pero nunca es tarde para dar un paso atrás y salir preparado a la calle.

El ícono del paraguas estaría siendo incluido en el tablero de botones disponible en los ascensores o elevadores. El dibujo se enciende con una luz de color rojo, como una alerta de lluvias.

Las pruebas de este servicio estarían siendo aplicadas en Japón pero pronto se esperaría que llegaran a otros países.

¿Cambiaría esto tu vida de forma radical? Seguramente no, pero puede convertirse en una de esas herramientas que facilita un poco tu vida.