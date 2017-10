Ana Patricia Gámez le pide perdón a Jomari Goyso entre lágrimas

Además le pidió a los seguidores del español que no sean tan crueles con ella

Después del pleitazo que protagonizaron Jomari Goyso y Ana Patricia Gámez en ‘Despierta América’, la presentadora y ex ‘Nuestra Belleza Latina’ pidió perdón entre lágrimas y confesó el dolor que le está causando leer las críticas y todo lo que dicen de ella.

“Porque se que lo estás viendo Jomari, te quiero decir a ti, y a todo el público que se sintió ofendido con una actitud mía en el día de ayer, con un tono de voz que quizás no están acostumbrados a escucharme, pido una disculpas públicamente… Pido perdón si ayer por querer defender algo que yo venía trabajando con horas de ensayos, con noches sin dormir, porque me estaba defendiendo… Si lucí altiva, prepotente, pedante, como me han escrito muchas cosas. Lo quiero tomar como una enseñanza, porque en ningún momento, desde que estoy en la televisión he querido lucir así, porque ustedes, el público, me pusieron aquí desde que me eligieron ‘Nuestra Belleza Latina’ 2010”, así comenzó Ana Patricia.

Dijo que miró el video de la pelea mil veces y explicó que así se llevan ellos, que es una relación de amigos, pero que el problema es que se dio en televisión y hasta pidió que se deje el ataque de los seguidores de Jomari a ella y los suyos al español.

“Pido que no sean crueles, que si me van a hacer una crítica, que sea para crecer, pero no para romperme mi corazón y el de mi familia”,concluyó Ana entre lágrimas.

Como te contamos, el lunes Jomari estaba hablando de las actuaciones en ‘Mira Quién Baila’ y dijo que aunque Ana Patricia lo había hecho excelente, se había equivocado. De inmediato la ex Nuestra Belleza Latina lo interrumpió y se defendió diciendo que se había tropezado con la tela del vestido, y luego le cuestionó de que se auto-nombrara ‘la voz del pueblo’ cuando ella consideraba que no todos pensaban como él.

Ante esto Goyso se sintió ofendido, se paró y se fue del estudio dejando a todos sorprendidos con su actitud.

