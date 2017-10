Candidata republicana asegura que fue secuestrada por extraterrestres

La candidata al Congreso por Florida, Bettina Rodríguez Aguilera, ha llevado su campaña a un nivel estratosférico

WASHINGTON- La vicealcaldesa de Doral y candidata al Congreso por Florida, Bettina Rodríguez Aguilera, ha llevado su campaña a un nivel estratosférico: ha generado atención mediática no por su agenda sino porque asegura que de niña viajó en una nave con extraterrestres.

Rodríguez Aguilera, de 59 años, es una empresaria republicana y una de varios candidatos que quieren reemplazar en el escaño por el distrito 27 a la legisladora Ileana Ros-Lehtinen, quien se jubilará en 2018 tras 28 años de servicio.

Sus afirmaciones, recogidas en sendos videos de 2009 en YouTube y destacados ayer por el diario “The Miami Herald”, se han vuelto viral hoy en las redes sociales y, según expertos, podrían perjudicar su contienda por el escaño que dejará vacante Ros-Lehtinen.

De hecho, las declaraciones de Rodríguez Aguilera, de origen cubano, hoy figuran entre las más comentadas en las redes sociales y son objeto de burlas de los detractores del Partido Republicano.

Psicóloga y trabajadora social de profesión, Rodríguez Aguilera dijo en una entrevista con América TeVe en 2009 que fue secuestrada por extraterrestres cuando tenía 7 años de edad, y que éstos la visitaron una década después.

La candidata describió entonces el interior de la nave, con asientos redondos y controles guiados por cristales de cuarzo, pero no aclaró si logró viajar al espacio. Los extraterrestres abordaron varios temas con ella, incluso advirtiéndole de del grupo terrorista ISIS, -aunque no dio detalles-, que Dios es una “energía universal, no una persona”, y que el continente africano es el “centro de energía” del mundo.

Según Rodríguez Aguilera, no eran extraterrestres verdes como en las caricaturas sino tres entes “rubios y corpulentos”, -dos mujeres y un hombre- que tripulaban una nave espacial. Las extraterrestres se han mantenido en contacto con ella mediante la telepatía.

En su página en Facebook, Rodríguez Aguilera calificó hoy el artículo del “Miami Herald” como una “pieza de ataque” que omite mencionar que ella ha dedicado más de 40 años de su vida a obras empresariales y a su labor como maestra, urbanista, vicealcaldesa y activista comunitaria.

El diario, se quejó Rodríguez Aguilera, prefirió hacer énfasis negativo “en una experiencia que tuve a los siete años de edad”.

“Como la mayoría de los estadounidenses y científicos, creo que hay vida inteligente en los miles de millones de planetas y galaxias en este universo, y tengo una fuerte creencia en Dios. Continuaré mi trabajo en la comunidad,, como lo he hecho durante más de cuatro décadas, y me centraré en ser una fuerza positiva para mis conciudadanos”, aseguró.

Antes de ser vicealcaldesa de Doral, Rodríguez Aguilera fue concejal de la localidad entre 2012 y 2014, y lanzó su candidatura para el escaño de Ros-Lehtinen a finales de agosto pasado.

Para ganar en los comicios legislativos de 2018, primero tendrá que ganar las primarias republicanas, en las que se enfrentará a varios rivales para el escaño, incluyendo el comisionado de Miami-Dade, Bruno Barreiro.

Rodríguez Aguilera es madre de Bettina Inclán Agen, exdirectora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano (RNC) y suegra de Jarrod Agen, subjefe de Gabinete del vicepresidente, Mike Pence.

Las presuntas visitas de extraterrestres de vez en cuando han surgido en las contiendas electorales –el año pasado la demócrata Hillary Clinton dijo apoyar desclasificar informes secretos-, pero en general han sido material para los comediantes.

En el Congreso federal, el senador por Florida, Bill Nelson, viajó junto a otros astronautas en el transbordador espacial “Columbia”, en 1986, mientras que el fallecido John Glenn (1921-2016), el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra, prestó servicio en el Senado durante 25 años hasta su jubilación en 1998.