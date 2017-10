Descubren por qué delfines y ballenas son “similares” al ser humano

Un estudio realizado por varias universidades descubrió que hay una similitud en el cerebro de estos animales con el de las personas

Un estudio realizado en conjunto por la Universidad de Manchester, la Universidad de British Columbia, The London School of Economics and Political Science (LSE) y la Universidad de Stanford ha llegado a la conclusión de que las ballenas, los delfines y las marsopas se comportan de forma “similar” a los seres humanos debido al tamaño de su cerebro.

En dicha investigación se encontró que estos mamíferos se asocian y se comunican entre sí a través de diferentes dialectos, los cuales varían según la región, debido a su encefalización, es decir, por tener un tamaño y expansión de cerebro muy similares al de una persona.

Algunos de los aspectos que poseen estos animales similares al de los humanos son:

Trabajar en conjunto para beneficio mutuo.

Enseñan a cazar y a usar herramientas.

Caza cooperativa.

Vocalizaciones complejas, lo que incluye una serie de “dialectos” para comunicarse entre sí, que varían dependiendo de la región.

Cuidado aloparental.

Juegos sociales.

Mímica vocal y “silbidos” característicos exclusivos,

Cooperación interespecífica con humanos y otras especies

“Tienen cerebros excepcionalmente grandes y anatómicamente sofisticados y, por lo tanto, han creado una cultura marina similar. Eso significa que la aparente coevolución de los cerebros, la estructura social y la riqueza conductual de los mamíferos marinos proporciona un paralelo único y sorprendente a los grandes cerebros e hiper-socialidad de los humanos y otros primates en la tierra. Desafortunadamente, nunca imitarán nuestras grandes metrópolis y tecnologías porque no evolucionaron con los pulgares oponibles”, indicó Susanne Shult, coautora del trabajo que publica Nature Ecology & Evolution.