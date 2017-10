Impulsan proyecto de ley de apoyo a sobrevivientes de crímenes en Illinois

La propuesta de ley SB32 plantea que las autoridades policiales emitan una certificación a sobrevivientes de crímenes a más tardar 90 días hábiles después de recibir la solicitud. En conferencia de prensa se destacó un informe sobre las prácticas de certificación de visas U y T

Algunos inmigrantes indocumentados que experimentan violencia doméstica u otros delitos tienden a no reportar a su agresor por temor a que, al acudir a las autoridades, puedan quedar expuestas a un proceso de deportación.

Para Estela Melgoza, vicepresidenta de ‘Gender Violence Innovation & Evaluation’ de la organización Mujeres Latinas en Acción, debido al ambiente antiinmigrante que ahora se está viviendo “hay mucho temor a reportar cualquier tipo de abuso por parte de las víctimas, las personas tienen miedo de interactuar con la policía y que de pronto les puedan preguntar por su estatus migratorio”.

Celene Adame, sobreviviente de un crimen, dice que por ser indocumentada pensaba que las autoridades no tomarían en cuenta su caso. Tras recibir asesoramiento legal, la mujer cuenta que se armó de valor y reportó el crimen sin pensar que calificaría para una visa U. “El proceso no ha sido fácil pero todavía sigue en pie. Obtener una visa U significaría mucho para mí y mi familia”, dijo.

Un grupo de organizadores comunitarios, sobrevivientes de crímenes y funcionarios electos abogan para que se apruebe la iniciativa de ley SB32 ‘The VOICES Act’ (Voces de comunidades inmigrantes empoderando a sobrevivientes), la cual busca que se emita una certificación a sobrevivientes de crímenes en un lapso de 90 días para proceder con la solicitud de visas T o U.

Uno de los requisitos para solicitar la visa U, para víctimas de ciertos crímenes violentos, es que la policía firme una certificación que indique que esa persona fue víctima de un crimen, explicó Mony Ruiz Velasco, abogada de inmigración y directora ejecutiva de Proyecto de Acción de los Suburbios del Oeste (P.A.S.O.).

“En muchos lugares o estaciones de policía a veces no quieren firmar esa certificación y esta propuesta de ley crea un requisito para que si la policía determina que alguien fue víctima de alguno de esos crímenes tengan que firmar la certificación. Entonces, ya con esa certificación, si las personas cumplen con los otros requisitos de la visa U pueden solicitarla”, señaló Ruiz Velasco en entrevista de La Raza.

Melgoza coincide en que hay algunos policías que no quieren certificar o simplemente desconocen la existencia de ese tipo de certificación. “El problema es más en los suburbios, como no tienen experiencia lidiando con inmigrantes entonces son los que más vemos con ese problema”, sostuvo.

Cabe señalar que, de convertirse en ley la SB32, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) será el responsable de evaluar y decidir si el solicitante cumple con todos los requisitos a fin de calificar para obtener una visa U o T.

“Lo importante de esta propuesta es que se está como quien dice construyendo sobre la base del Trust Act (Acta de Confianza) porque el Trust Act prohíbe a la policía detener a alguien y pasarla a custodia de Inmigración si Inmigración no tiene una orden judicial de arresto”, señaló la abogada.

Buscan respaldo en la Cámara Baja

Apoyan la iniciativa distintas organizaciones sin fines de lucro como Mujeres Latinas en Acción, Proyecto de Acción de los Suburbios del Oeste (P.A.S.O.), organización Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD), la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y funcionarios electos como la representante estatal Theresa Mah y el patrocinador en el Senado de Illinois, John Cullerton, presidente del Senado, y la patrocinadora en la Cámara de Representantes Lisa Hernández, representante estatal.

En el Mes de Concientización sobre Violencia Doméstica y durante una conferencia de prensa llevada a cabo el martes pasado, también se habló sobre el informe titulado ‘Unequal protection; Disparate Treatment of Immigrant Crime Victims in Cook, the Collar Counties, and Beyond’ (Protección inequitativa; el trato dispar a las víctimas de crímenes en Cook’, en el que se destacan las disparidades en las políticas y prácticas de aplicación de la ley relacionadas con las certificaciones de visas U y T.

La iniciativa SB32 contó con apoyo bipartidista y fue aprobada por el Senado de Illinois en mayo pasado. Ahora se espera que reúna los votos necesarios para que sea aprobada en la Casa de Representantes en la próxima sesión de veto este otoño.