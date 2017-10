Jomari y Ana Patricia se reconcilian con un abrazo, pero los acusan de hipócritas

¿Fueron sinceras sus disculpas?

El zafarrancho que se armó entre Ana Patricia Gámez y Jomari Goyoso en Despierta América acaparó los titulares de los medios de comunicación hispanos esta semana.

Hay que recordar que el periodista español criticó la actuación de la ganadora de la cuarta temporada de “Mira quién baila”, por lo que sobrevino un conflicto al aire que terminó con su abrupta salida de la emisión.

Parte 3 #RD #Univision #DespiertaAmerica #Jomarigoyso #Anapatricia A post shared by RD Tiene Talento (@rdtienetalento) on Oct 17, 2017 at 6:48am PDT

Pocas horas después tanto Jomari como Ana Patricia enviaron sendos mensajes de disculpas, y este miércoles lo sellaron con un abrazo y unas flores en los foros de Univision.

“Mi vida no es un show”, escribió en su cuenta de Instagram Jomari, junto a la foto del abrazo con la exreina de Nuestra Belleza Latina. “No dejes que nadie te quite todo lo que Dios tiene para ti!!”.

Mi vida no es un show. #lovewins No dejes que nadie te quite todo lo que Dios tiene para ti!! 💙 @anapatriciatv #enmanosdeDios A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso) on Oct 18, 2017 at 12:14pm PDT

Aunque muchos seguidores de los famosos celebraron la reconciliación, otros pusieron en duda la sinceridad de sus abrazos y disculpas.

“Eso no es amistad!!! Si ante una crítica constructiva formó tremendo show, eso significa que hay más drama que sinceridad!!! Nunca la he sentido sincera”, escribió luzvanessa17.

“Que chistoso porque ustedes ni siquiera se siguen en IG. Mas para su imágenes a mantener la relación porque es su trabajado en medio”, le secundó sexystaceyy.

La tónica de los comentarios fue parecida en otros seguidores: “No le creas a esa Mentirosa Fea Llorona de Ana”, marinarm7. “Ella para mi es de doble cara”, alexa.ferreira.92.

“Tú no le dijiste nada que la ofendiera, yo no sé por que tanto show, esta mujer es rara a cambiado mucho, y lo que quiere es ganar Mira quien baila a como de lugar, pero te diré algo hay personas en la competencia mejores q to ESO tú lo debes aceptar t guste o no. No Todo El tiempo vas a ganar confórmate con NBL y ya.@anapatriciatv“, sonshine_18.

“Ana Patricia es muy inmadura y hoy pide disculpa y mañana vuelve y comete el mismo con otra persona quien le dijo que es la mejor en el baile”, concluyó marsol032002.

Otra gran parte de los fans asumieron que se trató de un desacuerdo natural, de toda relación.

“Los mejores amigos también tienen diferencias y no por eso dejan de quererse, no dejen que la gente que no es feliz los incomode, saludos y muchas bendiciones”, vianey15617.

“Ellos se quieren como hermanos y los hermanos también se pelean no pasa nada”, yanetteg85.