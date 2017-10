¿Sabías que estos famosos son adictos al sexo?

Muchas de estas celebridades aceptaron su adicción luego de que personas cercanas a ellas las pusieran en evidencia

En el mundo de Hollywood hay muchas celebridades que se han declarado adictas al sexo. Algunos de estos famosos del cine y la televisión viven su vida plagada de escándalos y excesos y prácticamente les ha sido imposible llevar una relación sentimental monogámica. Y otros han logrado que sus pasiones se mantengan adentro del matrimonio como es el caso del actor Hugh Jackman.

Es importante recalcar que los psicólogos aseguran que se trata de una de las adicciones menos conocidas. La razón es simple: los que la padecen mantienen su trastorno oculto.

Estas son algunas de las celebridades que han confirmado su adicción sexual:

Hugh Grant. El famoso actor sostenía una relación sentimental con Elizabeth Hurley -en la década de los 9o- cuando fue arrestado por prácticar sexo oral con una prostituta en el interior de su auto en plena vía pública.

Britney Spears. La ex novia de Justin Timberlake confesó en su documental, ‘I am Britney Jean‘, su excesivo deseo sexual. Y su ex esposo, Kevin Federline, también confirmó que su ex esposa era una mujer con un gran apetito carnal. Lamentablemente la vida privada de la cantante se vio expuesta cuando su ex guardaespaldas reveló que ella lo había acosado sexualmente, e incluso publicó una biografía de la artista en la que cuenta que ella era parte de un mundo de excesos en donde reinaba el alcohol y las drogas. Y además mencionó las interminables orgías con hombres y mujeres que tenía la cantante, para satisfacer su adicción por el sexo.

David Duchovny. El actor reconocido mundialmente por ser el protagonista de la serie “Expedientes Secretos X” también forma parte de este listado sexual. David declaró que nunca le ha sido infiel a su esposa a nivel físico. Ya que él prefiere el sexo virtual. Al parecer el actor es incapaz de controlar su impulso por visitar sitios pornográficos en Internet.

Lindsay Lohan. Riley Giles sostuvo una relación amorosa con la famosa actriz de Hollywood. Y en una entrevista confesó que su ex es prácticamente ninfómana. “Teníamos sexo varias veces al día, y por la noche quería más. Era insaciable. Y con todos sus parejas le ha pasado lo mismo”, afirmó.

Hugh Jackman. A pesar de que el actor siempre se ha destacado por ser una de los hombres más caballerosos de la industria hollywoodense, Hugh Jackman también reveló que gracias al sexo tántrico es capaz de aguantar seis horas en el acto. Por esta razón se volvió adicto al sexo.

Mel B. La ex Spice Girl ha comentado en reiteradas ocasiones que nunca queda satisfecha después de tener relaciones sexuales. Según reveló El País, la ex pareja de la cantante, Christa, contó que “Mel es pegajosa, promiscua y muy desatada en la cama. “Creo que la razón de esto es que ansía una relación íntima que no consigue. Nunca obtiene suficiente y de ahí nace su adicción al sexo”.