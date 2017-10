Scott Disick amenazó con darle una paliza al novio de Kourtney Kardashian

No está dispuesto a renunciar a ella tan fácil

Aunque Kourtney Kardashian se ha mostrado bastante discreta a la hora de mantener su romance con el joven modelo Younes Bendjima lejos de los focos de la atención mediática, especialmente si se compara su actitud con la de su expareja Scott Disick y la forma en que este ha encadenado diferentes novias -a cada cual más joven- en los últimos meses, resultaba inevitable que eventualmente la estrella televisiva fuera fotografiada en actitud cariñosa con su chico.

Tal y como adelantan los vídeos del próximo episodio del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, la reacción del padre de sus tres hijos no fue precisamente positiva al conocer que ella había pasado página y comenzaba a rehacer su vida sentimental.

“Me ha dicho: ‘A tu amiguito van a acabar dándole una paliza'”, explica alarmada Kourtney en el clip promocional tras recibir un mensaje de texto de Scott.

Pese a la gravedad de la amenaza, Kourtney no prestó más atención a la posibilidad de que su nuevo novio sufriera algo percance. Su gran preocupación, por contra, era el bienestar de su expareja, quien es consciente de que sin su ayuda sigue llevando un estilo de vida desenfrenado, sin importar lo exitoso que aparentemente fuera su enésimo y último paso por rehabilitación.

“Siempre estoy ahí para él, y estoy tratando de romper ese ciclo. No quiero que nuestros hijos le vean así. Siempre seguimos el mismo patrón, aunque no estemos juntos, desde hace diez años, y si hubiera algo que yo pudiese hacer para ayudarle… con su situación y con sus adicciones, lo haría, sin pensármelo dos veces. Pero he acabado aceptando que eso escapa a mi control”, asegura Kourtney en uno de los momentos a solas con las cámaras del programa.

El enfado que sintió Scott al ver a la que fuera su mujer durante más de una década disfrutando de la compañía de otro hombre contrasta notablemente con la despreocupación de la que hizo gala él a la hora de dedicarse todo tipo de carantoñas con distintas mujeres a su paso por el anterior Festival del Cine de Cannes.