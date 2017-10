Camila Cabello tiene una fobia que jamás habrías imaginado

Sorprendente revelación

Tras haber aprovechando buena parte de sus últimas entrevistas para alardear de lo mucho que ha aprendido sobre la industria de la música desde que diera el salto a la popularidad con Fifth Harmony, en especial en lo que a ganar fortaleza y seguridad en sí misma se refiere, la cantante Camila Cabello ha preferido sincerarse ahora sobre dos de las mayores fobias que sigue viviendo a día de hoy: el miedo que le tiene a los tiburones y, en general, al mismísimo océano.

“Sinceramente, debería superar ese temor que le tengo desde pequeña a los tiburones. Si estoy en medio del mar y no puedo hacer pie, me voy rápidamente a la orilla. No nado, no puedo porque me pongo histérica”, ha comentado la artista a Buzzfeed antes de revelar que hace no mucho llegó a sufrir un “ataque de ansiedad” durante una desafortunada sesión de submarinismo.

“Este año estuve en Cancún con mi familia, y decidimos probar la experiencia del submarinismo, y literalmente tuve un ataque de ansiedad en medio de la aventura. Estaba en plan: ‘Va a por mí, está justo detrás’. Evidentemente no había nada detrás de mí, pero fue horrible. Creo que me oriné un poco encima en medio del océano y pensaba que los tiburones podrían rastrearla”, ha añadido en la misma conversación.

Al margen de estrés que le provoca el medio marino, a la guapa intérprete de origen cubano le encanta sacar el máximo partido a sus diferentes viajes por el mundo, sobre todo aquellos en los que puede llevarse consigo a su familia y desconectar temporalmente de sus obligaciones como estrella de la música.

“Me encanta llevar a mi familia a los lugares más bellos del mundo. Por desgracia, mi trabajo no se rige por horarios convencionales y no es que tenga una vida normal después de una jornada de trabajo. Es difícil socializar como el resto de la gente y hacer amigos cuando estás en una industria como esta”, ha aseverado.