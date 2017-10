Actriz acusa al expresidente George Bush de asaltarla sexualmente desde su silla de ruedas

Bush dice que "solo fue una broma"

La ola de denuncias de asalto sexual que se ha generado a partir del escándalo de Harvey Weinstein alcanzó al expresidente George H. W. Bush, señalado por la actriz Heather Lind.

Este martes la estadounidense de 34 años expuso públicamente que el funcionario de 93 años la tocó sin su consentimiento en el trasero desde su silla de ruedas cuando posó para una foto, ante la atenta mirada de su esposa, Bárbara.

“Cuando tuve la oportunidad de conocer a George H. W. Bush hace cuatro años para promover un show de televisión histórico en el que trabajaba, él me asaltó sexualmente, cuando estaba posando para una foto. Él no me dio la mano. Él me tocó por detrás desde su silla de ruedas con su esposa Bárbara Bush a su lado. Me dijo una broma sucia”, denunció Lind en una publicación en Instagram que borró más tarde.

La actriz participó en la serie “Turn: Washington’s Spies” de AMC y acompañó sus palabras con fotos de su amargo encuentro con Bush.

Lind detalló que cuando la tocó por segunda vez mientras eran fotografiados, Bárbara Bush observó el momento y giró los ojos “como diciendo, no otra vez”. Además, el equipo de seguridad le advirtió que “no debió haberse parado junto al expresidente para la foto”.

“Nos pidieron que lo llamáramos Sr. Presidente. A mí me parece que el poder de un Presidente debe ser usado para un cambio positivo, ayudar a la gente de hecho, y servir como un símbolo de la democracia… Él renunció a ese poder cuando lo usó contra mi, y a juzgar por los comentarios del resto de los que estábamos ahí, lo usó contra otras mujeres antes”, concluyó Lind.

Swipe left to read more… #GeorgeBush ♿ • #HeatherLind • #MeToo via DailyMail.com

Bush se disculpó por el incidente y expresó que solo se trató de una broma.

“El Presidente Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, ha causado a nadie angustia intencionalmente. Él ofrece sus más sinceras disculpas por una broma que ofendió a la Sra. Lind”, explicó en una declaración escrita a Daily Mail.

Además de productores y directores de Hollywood, las denuncias de famosas acosadas sexualmente se han extendido a entrenadores y políticos, evidenciando un enquistado mal social y cultural.

Sobre el Presidente Donald Trump pesan varias acusaciones de acoso y asalto sexual que se dieron a conocer durante su campaña electoral, sin que alguna haya tomado un cause legal.