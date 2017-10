Las atrevidísimas fotos de “La Diabla” de “Sin senos sí hay paraíso” desnuda y sin retoques

#Repost @camilovillabona ・・・ | Cuerpo | La ilusión de las formas @majidaissa @maximcolombia •Octubre• #maximgirl @visitiz #ixtapazihutanejo … Repost de media noche! Quiero contarles la historia de esta foto. Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo. Camilo me mandó esta foto hace unos días y me dijo: mírala bien. Yo la vi y le respondí que me gustaban los colores, que el señor de la izquierda parecía tocándome la cabeza, le hablé de la cara del niño atrás y dije: me parece linda … y él me dijo: que bien que te guste, no tiene nada de retoque. 😳 Y entonces me miré. Había visto todo lo de la foto en realidad menos a mi. Mujeres porque aveces nos dejamos para el final? No está bien. Me vi! Y esta soy yo sin retoques.

