Por qué tu puntaje de crédito FICO puede aumentar dentro de poco

Estos son algunos de los cambios recientes y futuros que debes observar cuando revisas tus informes de crédito:

Sentencias judiciales civiles. Si has sido demandado por un prestamista o alguien más a quien le debes dinero y el tribunal falló en tu contra, tu informe de crédito probablemente incluya una sentencia, una mala nota que puede arruinar tu puntaje de crédito. Debido a que la mayoría no incluye todos los identificadores personales que ahora se requieren, ya deberían desaparecer prácticamente todas las sentencias de los informes de crédito.

Gravámenes fiscales. Las nuevas reglas también se aplican a los gravámenes fiscales. Incluso si un registro judicial tiene suficiente información de identificación para ser aplicado a un informe de crédito, las agencias han prometido dejar de informar esos datos a menos que las agencias de información les envíen información nueva sobre el registro por lo menos una vez cada 90 días.

Cobro de gastos médicos. A partir de septiembre, los cobros de gastos médicos (facturas seriamente atrasadas) y otras deudas no aparecerán en el informe de crédito hasta que transcurra un período de espera de 180 días, para darle tiempo al consumidor para solucionar las cosas con la empresa aseguradora. Esto se debe a que la mayoría de las facturas médicas son inevitables y la deuda no pagada puede no ser una señal de que el consumidor no cumpla con sus pagos; las facturas pueden vencerse debido al tiempo que tarda la empresa aseguradora para realizar el pago. Las agencias también eliminarán información sobre la deuda médica si la aseguradora ha pagado o está realizando los pagos de las facturas en la actualidad.

Otros cobros no crediticios. Otro cambio efectuado por las agencias crediticias es que ya no informan en base a agencias de recaudación que no tienen nada que ver con el pago de dinero prestado. Eso significa que la información sobre cosas como multas de estacionamiento no pagadas, multas de la biblioteca y membresías de gimnasio no deberían aparecer en los informes de crédito.