A Trump lo traiciona su instinto en Twitter y las redes de inmediato lo “trolean”

El presidente cometió un error propio de un principiante

Un nuevo incidente en Twitter confirma que el presidente Donald Trump es quien personalmente escribe y publica sus tuits.

Hoy el presidente salió con orgullo a desearle feliz cumpleaños a través de Twitter a Lee Greenwood, un legendario cantante de música country.

“Feliz cumpleaños al gran @ leegreenwood83. Usted y su hermosa canción ha hecho una gran diferencia. Que Estados Unidos sea grande otra vez!”Trump twitteó a las 7:26 am ET.

Happy birthday to the great @TheLeeGreenwood. You and your beautiful song have made such a difference. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2017

Pero el problema fue que el Lee Greenwood que Trump etiquetó en su Twitter no es el cantante, sino que resulto ser un abogado de Washington, DC, que ha publicado varias críticas en contra del presidente Trump y que incluso marchó en un desfile en enero protestando por el veto migratorio para ciudadanos de seis países musulmanes.

No tardó mucho para las redes comenzaran a trolear al presdiente por este craso error. Muchos comenzaron a burlase de las declaraciones de esta semana en que el presidente Trump dijo que él era muy inteligente pues había ido a una prestigiosa universidad “Ivy League”.

I screenshot this because it’ll most likely be deleted. Why? Mr. “I’m so smart, Ivy League educated” Trump tweeted the wrong Lee Greenwood.😳 pic.twitter.com/1Ak1IIgdNG — Jody DelBrocco (@JodyDelBrocco) October 27, 2017

This White House operates with such precision that Trump tagged the wrong Lee Greenwood in this post. @leegreenwood83 is a DC lawyer. pic.twitter.com/E142sap4iQ — Brian Klaas (@brianklaas) October 27, 2017

Otros bromearon sobre el Karma del presidente al resultar irónico que haya tagueado a alguien que odia sus políticas. Mientras otros se burlaron preguntándose cómo confiar en que este presidente, que ni puede taguear a alguien correctamente, va a ser capaz de resolver la epidemia de opioides en EEUU o la crisis con Corea del Norte. De una u otra forma las redes se dieron gusto con el error del presidente.

trump cant even tag the right Lee Greenwood on twitter and you guys are expecting him to solve the opioid crisis.. pic.twitter.com/kJUHWFYDh2 — RespectMyGame 💅🏽 (@battletested5) October 27, 2017