La hija de Mila Kunis y Ashton Kutcher, de tres años, ¡bebe vino todos los viernes!

Aunque la actriz Mila Kunis ya se ha expresado en varias ocasiones sobre su origen ucraniano y su herencia judía, hasta ahora no se había animado a relatar algunas de las consecuencias que, para su vida familiar, se desprenden de algunas de las tradiciones religiosas con las que debe cumplir todas las semanas.

Por eso resulta cuando menos sorprendente que la intérprete se haya animado a confesar ahora que su hija Wyatt (3), fruto de su sólido matrimonio con el también actor Ashton Kutcher, espera con ansia la llegada de los viernes, pero no tanto por el inminente inicio del fin de semana, sino porque solo esas noches puede tomar un “sorbito de vino”.

“En nuestra casa celebramos el sabbat [uno de los rituales judíos por excelencia] por todo lo alto. En la noche del viernes, todos tenemos que tomar un sorbito de vino, y la verdad es que mi hija lleva haciéndolo casi desde que nació. Los viernes por la mañana se levanta emocionada y yo le digo: ‘Ya es viernes’. Y ella me contesta: ‘Puedo beber vino’“, ha explicado la artista en conversación con ‘Entertainment Tonight’, sobre la ceremonia del ‘kidush’, aquella con la que las familias honran la llegada del día sagrado de la semana la noche anterior.

Con independencia de estos pequeños y curiosos detalles que ambos ofrecen ocasionalmente, lo cierto es que por lo general Mila y Ashton no suelen pronunciarse en exceso sobre sus retoños -también tienen al pequeño Dimitri (1)- para evitar que el interés mediático que ya existe sobre ellos se intensifique demasiado y ponga en peligro su necesario derecho a la intimidad.

De hecho, y a diferencia de otras parejas, el adorable matrimonio no ha llegado a compartir ni una sola imagen de sus niños en las redes sociales porque, como bien explicaba Ashton recientemente, como padres no tienen ningún derecho a exponer públicamente a sus hijos antes de que estos puedan decidir por sí mismos sobre el uso de su imagen.

“Tenemos una red social privada y es ahí donde compartimos todas las cosas de los niños con las dos familias, para que los abuelos puedan ver cómo van creciendo. Pero no, no compartimos fotos ni vídeos de ellos para el público porque creemos que ser un personaje público es una decisión personal que no nos corresponde a nosotros”, aseguraba en conversación con la emisora iHeart Radio.