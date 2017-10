Actor Mexicano asegura ser víctima de acoso sexual por Kevin Spacey

Roberto Cavazos se suma a la denuncia de Anthony Rapp

Tras la denuncia conocida en contra de la estrella del cine y el teatro, Kevin Spacey, comienzan a destaparse nuevas historias. El actor mexicano Roberto Cavazos se unió a la queja resaltando que Spacey siempre utilizaba la misma técnica de engaño para seducir a otros hombres.

“Ya no recuerdo cuántas personas me contaron la misma historia: Spacey los invitaba a reunirse con él para ‘hablar de sus carreras’. Cuando llegaban al teatro, el señor tenía preparado un picnic con champán sobre el escenario, hermosamente iluminado. Cada historia variaba en lo lejos que llegaba el picnic, pero la técnica era la misma”, narró Cavazos en una carta abierta publicada en Distrito Teatral.mx.

Su caso personal no parece haberse limitado a un solo momento, su testimonio incluso habla de una segunda ocasión. “Más común era que el señor se encontrara en el bar de su teatro, estrujando a quien le llamara la atención. Así me tocó a mí la segunda vez. Yo nunca me dejé, pero sé de algunos que temieron ponerle un alto”, dice.

Hoy @yosoyrobcavazos da a conocer el acoso sexual en el #teatro mexicano y encuentros desagradables con Spacey https://t.co/mytUW9KthJ pic.twitter.com/v8aZm7PWRn — Distrito Teatral (@DistritoTeatral) October 30, 2017

El actor mexicano asegura que esos “encuentros desagradables” se presentaron en diversas ocasiones, por lo que con seguridad dice, “sabemos que serán muchísimos más los que se atrevan a contar sus historias en los próximos días y semanas. No me sorprendería que fueran números similares a los de Weinstein.”

Roberto Cavazos es director y actor mexicano que ha aparecido en filmes como Andante ma non troppo (2015), El Beso (2014), en la serie Doctor Who en el papel de Walter (2012) y otras pequeñas producciones.

Su texto hace un llamado a la denuncia sobre los hechos que se están convirtiendo en un actuar común en ciertas industrias. Por lo anterior dice, “esta clase de depredador sólo puede seguir actuando mientras lo permitamos. Al no hacer ni decir nada al respecto, nosotros también somos cómplices.”