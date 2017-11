El actor Brad Bufanda dejó nota de agradecimiento antes de quitarse la vida

El representante del actor lo recuerda como un hombre "talentoso, maravilloso y afectuoso"

La policía de Los Ángeles a través de un comunicado informó que el actor Brad Bufanda dejó una nota de agradecimiento dirigida a sus padres y amigos allegados antes de quitarse la vida. El cuerpo del joven de 34 años fue encontrado el pasado miércoles luego de que este se lanzara desde el piso 13 de un edificio en dicha ciudad.

Aún no se posee el contenido total de la carta, solamente se ha dicho que en esta él le daba las gracias a su familia y amigos por haber sido incondicionales con él.

Se ha confirmado, también, que la carta se encontró junto al cuerpo de Brad, según constató el comisariado de Los Ángeles. Kirsten Solem, el representante del actor fue uno de los primeros en confirmar la nota y decirse devastado ante los hechos. El manager del actor lo describió como un hombre “talentoso, maravilloso y afectuoso”.

Se desconocen, hasta el momento, las verdaderas razones de su muerte. Nadie habla ni de depresión o algún otro transtorno. Es más, se sabe que Brad hacía ejercicio al menos 50 horas a la semana y llevaba una vida tranquila, al menos en apariencia.

El actor conoció la fama gracias a los personajes que intepretó en series como “Day’s of Our Lives“, “Veronica Mars”, “CSI: Miami” y “Malcolm in the Middle”.