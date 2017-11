VIDEO: Anciano pervertido le eyacula en el brazo en el colectivo

La venganza de la chica es inmediata

Un hombre de 83 años fue detenido y acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante” por eyacularle en un brazo a una chica mientras ambos viajaban en un colectivo en Argentina.

El hecho se reportó este miércoles mientras Micaela Álvarez, de 25 años viajaba tranquilamente en el colectivo de la línea 160.

Absorta en la música de sus auriculares, la chica, en principio, no se percató del pervertido, hasta que sintió algo húmedo en su brazo: era el pene del sujeto.

Fue entonces cuando pidió auxilio de otros pasajeros. Muchos ignoraron el llamado, pero otros ayudaron a paralizar al hombre mientras el chofer del colectivo, al enterarse del hecho, no permitió que el anciano descendiera del vehículo y manejó hasta la Comisaría Nº 3 de Lomas de Zamora, en donde fue arrestado.

“Este hijo de pu** iba parado a lado mio muy pancho con su bragueta baja y su pene afuera apoyado en mi brazo, bastó sentir como húmedo para darme cuenta y reaccionar!”, relató la joven en su cuenta de Facebook. “VEANLO BIEN, SI LO LLEGAN A CRUZAR ALGUNA VEZ, ES UN DEGENERADO, NO PERMITAN QUE LE VUELVA A HACER LO QUE ME HIZO A MAS NADIE! SALTEN, REACCIONEN COMO REACCIONARON LOS POCO QUE ME AYUDARON”, añadió.