¿140 caracteres? Ellos envían un tuit con 35 mil

Ir de los 140 caracteres a los 280 es sencillo, pero lograr 35 mil es cosa de locos

Twitter originalmente conocida como la red social en la que solo se podían emplear 140 caracteres ha crecido su espacio hasta los 280, pero no más que ello, por eso, estos jóvenes decidieron buscar la manera de terminar con esa limitante.

Cierto es que muchas veces el espacio es muy poco para lo que queremos decir, pero ellos fueron mucho más allá al lograr enviar un mensaje con ¡35 mil caracteres!

Los usuarios @Timrasett y @HackneyYT lograron esta extraña “hazaña” el fin de semana anterior aprovechando una falla del sistema que recorta los enlaces y con ello idearon un sistema para superar “ligeramente” los límites de la red social.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”en” dir=”ltr”>Hey! Sorry for the crashes. We just wanted to show that Twitter is easy to crack.</p>— Timrasett 🅥 (@Timrasett) <a href=”https://twitter.com/Timrasett/status/927158740297674752?ref_src=twsrc%5Etfw”>5 de noviembre de 2017</a></blockquote>

La idea fue la de demostrar lo sencillo que es engañar la programación de la red social usando un enlace de tipo “.cc/”.

En el mensaje se puede leer: “¡Gente! @Timrasett y @HackneyYT pueden exceder los límites de caracteres. ¿No nos creen? Aquí está la prueba de 35k”, todo ello seguido por la línea de caracteres.

Obviamente Twitter les suspendió su cuenta y eliminó el mensaje, aunque más tarde la lograron recuperar.

Para ver el curioso mensaje ingresa aquí.