La elección que le ‘medirá el aceite’ a Donald Trump

Hoy se pone a prueba el capital político de Donald Trump en una importante elección a la gobernación de Virginia.

Los habitantes de este estado votarán hoy por un nuevo gobernador entre el demócrata Ralph Northam y el republicano Ed Gillespie en una reñida contienda que dará pistas del capital político que mantiene el presidente, Donald Trump, un año después de su triunfo electoral.

Pese a ganar la Casa Blanca, Trump perdió Virginia por más de cinco puntos ante Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 y no es popular en ese estado, donde los demócratas se han ido fortaleciendo en las últimas décadas, sobre todo en las áreas urbanas cercanas a la capital del país, Washington.

Northam, vicegobernador de Virginia, y Gillespie, expresidente del Comité Nacional republicano (RNC, en inglés), se disputan suceder al actual gobernador estatal, el demócrata Terry McAuliffe.

Los sondeos presagiaban hasta hace poco una cómoda victoria de Northam, pero Gillespie ha ido recortando distancias y, según el promedio de las principales encuestas que elabora la web RealClearPolitics, ambos llegan a la votación de hoy prácticamente empatados, con una leve ventaja de tres puntos para el demócrata.

Gillespie ha recurrido durante su campaña a la misma retórica divisiva que suele emplear Trump y se ha presentado como el único candidato capaz de frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

Aunque se encuentra en Corea del Sur dentro de una larga gira asiática, Trump no se olvidó hoy de pronunciarse sobre la contienda en Virginia a través de Twitter.

Al pedir el voto para Gillespie, el mandatario enfatizó que el republicano “dará la vuelta totalmente” al “alto nivel de delincuencia y pobre desempeño económico” que, a su juicio, lastran actualmente a Virginia.

.@EdWGillespie will totally turn around the high crime and poor economic performance of VA. MS-13 and crime will be gone. Vote today, ASAP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2017