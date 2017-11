Georgina Rodriguez compartió un lindo mensaje materno en Instagram

Alana Martina nació el 12-11-17 🗓👶🏻 Ser madre y criar todo este tiempo de los pequeños de la casa me ha hecho experimentar una felicidad suprema, y ahora con la llegada de Alana Martina ya estamos todos al completo, más felices si cabe. Quiero agradecer al personal sanitario la atención impecable que nos ha brindado antes, durante y tras el parto. Asimismo, a nuestros familiares, amigos y conocidos por las llamadas, mensajes, visitas, detalles que han tenido estos días con nosotros y por el seguimiento del embarazo y el parto. Y, por último y no por ello menos importante, a todos los seguidores que nos apoyan y nos mandan sus mejores deseos y buenas energías en forma de mensaje. Estamos muy felices y agradecidos con Dios por la salud de nuestra pequeña Alana Martina y por supuesto la de nuestros otros 3 pequeños de la casa, a quienes estoy deseando abrazar y comérmelos a besos. Es precioso ver a mi madre cómo calma a Alana Martina en su pecho. No cambio esta sensación por nada. Amo a mis padres, amo a mi familia. ¡Gracias a todos! 👨‍👩‍👧‍👦❤️

