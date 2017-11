FIFAGate: Burzaco afirma que pagó a Messi por jugar amistosos

El testigo principal sigue abriendo la boca

NUEVA YORK.- Alejandro Burzaco reveló que Torneos pagó a Lionel Messi y a otras figuras de la selección $200,000 dólares para que jugaran partidos amistosos. El dinero estaba dirigido a Messi, principal estrella del equipo, quien lo repartía con otros jugadores del equipo. Burzaco no dijo quiénes.

La selección argentina y Messi irrumpieron, ayer, en el tribunal de Brooklyn donde Burzaco testificó por tercer día consecutivo en el juicio por el escándalo de corrupción del FIFAgate. El ex ejecutivo respondió preguntas de dos abogados defensores: John Pappalardo, abogado de Juan Ángel Napout, y Bruce Udolf, representante del peruano Manuel Burga. El fiscal Sam Nitze había cerrado su interrogatorio en la víspera.

Hubo otro clima. A la defensiva, Burzaco fue más elusivo al responder preguntas de Nitze, y varias líneas interrogatorias de los abogados dejaron dudas y detalles difusos, sin aclarar.

Pappalardo trajo a Messi durante al tocar el programa Fútbol Para Todos. Repasó una lista de nombres con la misma pregunta: si Burzaco le había pagado sobornos o no. La lista incluyó a Aníbal Fernández, Pablo Paladino y Jorge Delhon, Cristina Kirchner, Pedro Pompilio, Jorge Angelici, el presidente, Mauricio Macri, y Messi.

“¿Quién es Pablo Paladino?”, preguntó en un momento el abogado.

“Era el coordinador general de Fútbol Para Todos“, respondió Burzaco.

“Usted le pagó al señor Paladino, ¿no es cierto?”, continuó el letrado.

“Si, señor”, respondió Burzaco.

Cuando llegó el turno de Angelici, Burzaco respondió: “Le pagamos a Boca distintos pagos durante un período de tiempo”. No aclaró si era para Angelici, o por qué era el pago, o cuánto o cómo pagó. Pappalardo no le preguntó. Cuando llegó la pregunta para Macri, Burzaco respondió que no le había pagado nada.

“¿Está seguro de eso, señor Burzaco?”, insistió Pappalardo.

“Si, señor”, fue la respuesta. Dio la misma respuesta sobre Cristina Kirchner y Aníbal Fernández.

“¿Quién es Leo Messi?”, siguió el abogado. Por primera vez, el nombre de la máxima estrella argentina irrumpía en el juicio de corrupción más grande en la historia del fútbol.

Burzaco dijo algo obvio para cualquier argentino, pero ignoto para muchos en la sala: Messi era “la mejor estrella” del fútbol argentino. “¿Uno de los mejores?”, preguntó Pappalardo. “El mejor”, dijo Burzaco.

“¿Le pagó a él y a otros jugadores nacionales?“, interrogó el abogado.

“Si, señor. A él y a otros jugadores, si”, dijo Burzaco. Luego, ante una repregunta, llegó la explicación: “Torneos pagaba $200,000 dólares por partido amistoso para que ellos jugaran como un pago adicional. Ya les pagaba la AFA“.

Otra vez, Pappalardo siguió sin despejar dudas. Burzaco no aclaró cuánto pagó en total a los jugadores, o cómo, o si era en blanco o en negro.