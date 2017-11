Jason Momoa: “No quiero que la fama arruine mi vida”

El actor hawaiano llena la pantalla con su personaje de Aquaman en "Justice League"

Es uno de los actores de moda en Hollywood. Con un físico de quitar el hipo, el hawaiano Jason Momoa comenzó a modelar y a lograr papeles en televisión a finales de los años 90. Tras una sólida carrera en televisión con papeles como Khal Drogo de “Game of Thrones”, a sus 38 años está preparado para dar el salto al estrellato en la gran pantalla de la mano de Aquaman, personaje que interpreta en “Justice League” y que tendrá su propia película en 2018.

Pudimos hablar con Momoa días antes del estreno de La Liga de la Justicia, en la que comparte escena con Batman (Ben Affleck), Gal Gadot (Wonder Woman) y Henry Cavill (Superman), entre otros superhéroes.

Pregunta: ¿Qué le pasa a Aquaman?, ¿por qué está siempre enfadado?

Jason Momoa: Creo que ésa es una de las cosas que se verán en la película sobre sus orígenes. Le separan de su madre… pero no quiero contar mucho sobre el otro film. La idea es que Aquaman no era aceptado en Atlantis ni tampoco en tierra firme y se vuelve solitario. Pero aquí [en Justice League] sólo vemos un fin de semana de su vida. En su película le veremos convertirse en rey, aunque sea reacio a ello.

P.: ¿Cómo fue pasar de filmar “Justice League” en grupo a hacer la película en solitario?

J.M.: No lo hubiera hecho al revés. Disfruté mucho con cómo Zack [Snyder, director de Justice League] construyó el personaje. Fue fantástico hacer todo el origen de Aquaman, que recién acabamos de filmar, después de Justice League.

P.: Además de Aquaman, ¿cuál es tu personaje favorito de la Liga de la Justicia?

J.M.: En la película, viéndola como un fan, sin duda Flash es mi favorito. Y Ezra [Miller, que interpreta a The Flash] es mi hermano pequeño en la vida, es probablemente el más cercano y es desternillante. Pero si me preguntas a quién me gustaría interpretar, el niño pequeño en mí que veía a Michael Keaton y Tim Burton… me encanta Batman. El hecho de que un hombre trate de hacer todo lo posible por salvar el mundo pese a no ser un superhéroe siempre me ha gustado.

P.: Has dirigido, producido, escrito… todas las facetas de esta industria. ¿Qué te gusta más?

J.M.: Me encanta escribir y dirigir. Y producir también es genial. Actuar es lo último para mí. No quiero repetirme. Hay historias que quiero contar de las que no puedo formar parte. Amo contar historias, amo las películas y estar detrás de las cámaras. Actuar es divertido, pero es sólo una parte individual del proceso. Escribir me gusta porque nadie te molesta, nadie puede decirte ‘no puedes hacer eso’, puedes hacer volar tu imaginación. Luego llega lo difícil: producirlo.

P.: Pero piensas seguir haciendo de todo…

J.M.: Definitivamente. Lo siguiente es que voy a dirigir dos episodios en mi show de televisión, “Frontier”, luego voy a hacer otra película más y después espero dirigir mi propia película.

P.: Ganaste popularidad con Game of Thrones, pero Aquaman y Justice League son películas de estudio, muy grandes. ¿Crees que puede cambiar tu vida?

J.M.: Espero que no. Tengo unos fans muy respetuosos. He tenido una buena carrera en ciencia-ficción y fantasía, voy a las convenciones y me gusta conectar con los fans. Pero al mismo tiempo disfruto de estar con mi familia y ser padre. No quiero que la fama arruine mi experiencia familiar. Claro que espero dedicar todo lo que pueda a estar en esos eventos, pero también espero que me respeten cuando estoy con mi familia porque ahí sólo quiero ser “papá”. Con estas películas estoy siete, ocho, nueve meses fuera de casa sin poder ser “papá”. Es duro estar lejos de mis chicos. Así que espero que no se vuelva muy loco. Nunca me gustaría que la gente corriera gritando hacia mí.

P.: Pero esta película tiene el potencial de ser mucho mayor…

J.M.: Sí, cierto. No sé cómo es para Gal [Gadot, popular por Wonder Woman] caminar por ahí. Debe ser difícil. Ella es increíble. Pero a mí no me gustaría necesitar seguridad para salir. Espero que a la película le vaya bien, pero nosotros somos simples humanos.