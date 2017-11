Julia Louis-Dreyfus volverá al trabajo en medio de su batalla contra el cáncer de mama

Una auténtica guerrera

Desde que ella misma anunciara a través de las redes sociales que le había sido diagnosticado un cáncer de mama que, en consecuencia, le obligaría a tomarse un merecido descanso laboral para centrarse exclusivamente en su proceso de recuperación, la actriz Julia Louis-Dreyfus ha estado prácticamente desaparecida de la esfera pública al tiempo que se encuentra inmersa en un tratamiento intensivo del que no han trascendido más detalles.

Sin embargo, ahora el productor ejecutivo de la serie ‘Veep’, Frank Rich, ha confirmado que su aclamada protagonista regresará al plató más pronto que tarde para dar continuidad a la serie que la devolvió a lo más alto de la industria -y por la que ha recibido siete premios Emmy-, siempre que se encuentre con las fuerzas necesarias para ello y reciba el visto bueno de los médicos que le están asistiendo en su dura batalla contra la enfermedad.

“Julia se está sometiendo estos días a un tratamiento para librarse del cáncer de mama, así que evidentemente hemos tenido que suspender la producción de la serie, cuya nueva temporada ya deberíamos haber empezado a grabar, mientras esté inmersa en el tratamiento. Pero la idea es que empecemos a rodar muy pronto. Tenemos una temporada por delante muy emocionante, y estamos deseando ponernos a ello”, ha revelado en una entrevista a la emisora de radio Sirius XM.

El mismo ejecutivo ha confirmado que la icónica intérprete se encuentra muy “animada” ante la perspectiva de volver al trabajo en unos meses y que, en las conversaciones que ha podido mantener con ella últimamente, Julia no ha dejado de proyectar esa energía positiva y el agudo sentido del humor que tanto la caracterizan.

“La verdad es que no está siendo nada fácil, porque está luchando contra algo que es muy grave, una enfermedad muy compleja. Y aun así, está muy animada y deseando poder trabajar lo antes posible, y tanto como las circunstancias se lo permitan. Me parece algo muy admirable. La vi hace unos diez días y pude constatar que no ha perdido ni un ápice de su sentido del humor ni el de Selina Meyer [el personaje al que da vida en la producción], con el resto del elenco practicando con ella. La verdad es que tiene un gran equipo de gente que la apoya a diario, y además es una mujer muy fuerte. Estamos deseando tenerla de vuelta”, ha añadido.

Además de dar a conocer ella misma tan delicada noticia a finales del pasado mes de septiembre, la veterana artista aprovechó semejante revelación para abogar abiertamente por la implantación en Estados Unidos de un sistema efectivo de sanidad universal que cubra los tratamientos de aquellas mujeres que, a diferencia de ella, no cuentan con seguros médicos que les faciliten económicamente su lucha contra la dolencia.

“Una de cada ocho mujeres sufren cáncer de mama. Hoy, me ha tocado a mí. La buena noticia es que tengo el grupo de amigos y familiares más glorioso, que me apoyan y me cuidan todos los días, así como un seguro fantástico procedente del sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres son tan afortunadas, así que sigamos luchando contra todos los tipos de cáncer y hagamos que la sanidad universal sea una realidad”, apuntaba en su comunicado.