Mujer que posó con 20,000 abejas en su vientre sufre muerte fetal

Otro golpe más para esta familia de Ohio

La madre de Ohio que acaparó los titulares en agosto por posar con 20,000 abejas en su vientre, perdió la semana pasada al cuarto bebé que procreó debido a un parto sin vida.

En una extensa publicación en su página de Facebook, Emily Mueller, de 33 años, relata el sufrimiento que experimentó luego de que acudiera de emergencia al hospital cuando estaba preparándose junto a su esposo Ryan Mueller, de 37, para un evento.

“Ayer por la noche (jueves pasado) tuvimos que entregar a nuestra preciosa niña y despedirnos de su cuerpo físico para siempre”, indica Mueller en el post.

“Descubrir a tu bebé muerto es insondable. Aprender que tiene que ser inducido y entregar a su hijo fallecido va mucho más allá. Mi corazón se dolió instantáneamente por cualquier mujer que me haya dicho que tuvo un muerto muerto “, agrega la apicultora.

Según narra, desde la noche anterior sintió la falta de movimiento del bebé.

“Por la noche, comencé a darme cuenta de que no había sentido que el bebé se moviera mucho y tenía contracciones que se sentían diferentes a las que he tenido antes”, escribió la mujer dueña de Mueller Honey Bee and Rescue. “Me dije a mí misma que estaba durmiendo, pero a medida que pasaba el tiempo, me sentí incómoda al respecto”. Fue entonces que usaron la técnica Doppler para tratar de establecer los latidos de la pequeña.

Al no detectar los golpes, llegaron al hospital en Barberton donde le informaron que feto que estaba próximo a nacer había muerto días antes.

Mueller ha sufrido abortos espontáneos previamente. La pérdida de la niña habría sido resultado de un problema de coagulación de la sangre, problema que presentan otras féminas en la familia.

“Tengo una sensación muy fuerte de que se trataba de un problema de coagulación de la sangre, ya que esos rasgos han afectado a nuestra familia inmediata durante algún tiempo”, explicó.

Cuando la estadounidense decidió tomarse la sesión de fotos con las abejas lo hizo de manera simbólica.

Según expresó a People en una entrevista en septiembre, fue precisamente para lidiar con pérdidas de otros bebés que decidió posar con estos insectos.

“Las abejas representan el comienzo de una nueva vida y después de mi segundo aborto involuntario, necesitaba un nuevo lanzamiento”, manifesto en la entrevista. Me conecté con las abejas y me ayudó a olvidarme de otras dificultades que me rodeaban en ese momento, algunas personas hacen yoga …Hago abejas”.