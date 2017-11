Con atrevido minibikini, Aracely Arámbula muestra “de lo que se perdió” Luis Miguel

Feliz lunes !!! extrañando mi Mexico lindo y querido 💋 acapulquito 👙d la línea de mi querida Fer @byfernandasun 😻🌊#Arafamilia #FelizcomienzodeSemana 😘 a grabar y a gozar👩‍🍳#losAmoooo y nos vemos pronto 😘💋

