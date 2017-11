“Estúpido ingrato”: el nuevo insulto de Donald Trump a padre de basquetbolista liberado en China

El presidente Donald Trump no deja de mostrar sus buenos modales y su etiqueta presidencial ante el país entero.

Hoy el presidente llamó “estúpido ingrato” al padre de uno de los tres baloncestistas universitarios estadounidenses liberados este mes en China tras haber sido detenidos por hurto.

…LaVar, you could have spent the next 5 to 10 years during Thanksgiving with your son in China, but no NBA contract to support you. But remember LaVar, shoplifting is NOT a little thing. It’s a really big deal, especially in China. Ungrateful fool!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2017