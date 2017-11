Jennifer Lawrence está como dice la canción ¡Sola otra vez!

Fuentes allegadas a la pareja aseguran que el romance con el director Darren Aronofsky ha llegado a su fin

La actriz Jennifer Lawrence y el cineasta Darren Aronofsky han formado -al menos hasta ahora- una de las parejas sentimentales y artísticas más mediáticas de los últimos tiempos desde que ambos confirmaran hace ya un año el inicio de su sorprendente aventura amorosa, que pareció llegar a su punto álgido el pasado septiembre cuando ambos se animaron incluso a promocionar juntos la película ‘Mother!’ en varios eventos públicos.

Sin embargo, lo cierto es que la relación entre los dos artistas podría haber llegado a su fin de forma “amigable” y “sin rencores” el pasado mes de octubre, o eso es al menos lo que aseguran fuentes cercanas a la oscarizada intérprete consultadas por el portal de noticias ‘Entertainment Tonight’, las cuales afirman también que ambos tienen intención de seguir en estrecho contacto por el respeto y el cariño que no han dejado de sentir el uno por el otro.

A la espera de que la noticia sea confirmada o desmentida por sus protagonistas, hay que recordar que Jennifer no tuvo reparo alguno en pronunciarse recientemente sobre los orígenes de su idilio con el director -rompiendo definitivamente con el secretismo que habían mantenido al respecto-, revelando precisamente que los dos forjaron primero una bonita amistad que, con el paso del tiempo, acabó derivando en un vínculo mucho más profundo.

“Es curioso, porque a mí ya me gustaba bastante cuando me eligió para protagonizar la película, pero él se comportó en todo momento como un profesional y eso no me hizo sentir mejor, la verdad. El caso es que primero nos hicimos amigos, aunque él ya sabía lo que yo sentía, y gracias a la película esa amistad se tornó en una relación de compañerismo. Y ya cuando terminamos nuestro trabajo juntos, pues dimos el siguiente paso y le dije: ‘Bueno, ¡pues ya eres mi novio!“, se sinceraba la artista estadounidense, quien en el pasado estuvo ligada sentimentalmente al también actor Nicholas Hoult y al cantante Chris Martin.