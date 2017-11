Salma Hayek recibe nominación en los Independent Spirit Awards 2018

Thank you Film independent Spirit Awards for nominating me for Best Female Lead for Beatriz at Dinner 💋💃🏽🙏. Gracias a los premios Spirit que son como los Oscares de las películas independientes por nominarme por Beatriz at Dinner. #beatrizatdinner #spiritawards #film #animals

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Nov 22, 2017 at 2:56pm PST