Elenco de ‘Sin Tu Mirada’: Conoce a los personajes de la telenovela de Univision y Televisa

Claudia Martín y Osvaldo de León protagonizan la nueva versión de "Esmeralda"

La telenovela “Sin Tu Mirada” es protagonizada por los actores Claudia Martín y Osvaldo de León.

Esta producción se trata de una nueva versión de “Esmeralda” que se realizó en 1997 con Leticia Calderón y Fernando Colunga.

La adaptación es de los mismos detrás de telenovelas como “Un refugio para el amor” y “Mi adorable maldición”.

ELENCO

Claudia Martín es Marina: Es una joven hermosa, alegre, inocente y segura de sí misma, a pesar de su condición, pues nació ciega, sin embargo, para ella esto no es impedimento para ser feliz porque ha hecho de la naturaleza su mejor amiga. Adora a Damiana, a la que cree su madre, pero en realidad es hija de Prudencia y Don Luis, quienes no saben de su existencia. Marina es protegida de Isauro, quien desde un principio queda impresionado con su belleza, pero poco a poco se va obsesionando con ella. Marina se enamora de Alberto, pero no imagina que este amor le traerá mucho dolor, pues muchos serán los que quieran separarlos.

Osvaldo de León es Alberto: Es un joven guapo, varonil y atlético. Hijo de Prudencia y Don Luis. Es buen hijo, noble, inteligente, estudioso y metódico. Ha logrado terminar su carrera de medicina en tiempo récord. Es hombre de retos, exigente consigo mismo. Celoso y apasionado. Es novio de Vanessa desde que inició su carrera y más que amor, siente un gran cariño por ella, sin embargo, su compromiso conviene a ambas familias para unir apellidos y fortunas. Duda en casarse cuando conoce a Marina, pues ella es la frescura, la inocencia, la entrada a un mundo bello y nuevo para él, pues ella le enseña a ver con los ojos del alma.

Eduardo Santamarina es Don Luis: Hombre fuerte y bien parecido. Esposo de Prudencia y padre de Alberto, quien es su mayor orgullo. Ha amasado una gran fortuna con su empresa exportadora y un rancho aguacatero que es uno más de sus negocios. Es de carácter muy fuerte y terminante, cae en lo autoritario: “¡Porque yo lo digo!”. Posee un apego enfermizo al abolengo y el linaje. Ignora que Marina es su verdadera hija, por lo que la trata con desprecio pues pone en riesgo el compromiso de su hijo.

Claudia Ramírez es Prudencia: Mujer hermosa, de rasgos finos y elegante. Es noble, pero temerosa de su marido, al que profesa obediencia absoluta. Tiene baja autoestima. Acepta hacer creer a su esposo que Alberto es su primogénito, pues le dicen que su verdadera hija, Marina, nació muerta. Es sensitiva y pinta para evadir su soledad y tristeza por recordar a la pequeñita que perdió. No imagina que Marina es su verdadera hija.

Ana Martín es Angustias: Es una mujer dulce y de buenos modos. Siempre ha sido nana de Prudencia, la trata como a una niña y la sobreprotege, es su consejera y paño de lágrimas. Su amor por Prudencia es inmenso y alcanza a Alberto, a quien ve como su nieto. Es devota de muchas vírgenes y les pide favores. Cuando cree muerta a la hija de Prudencia, convence a Damiana de hacer creer a Don Luis que un pequeño huérfano es su primogénito, pero ignora que en realidad la pequeña no murió y que Damiana la cría como si fuera su hija.