La impresionante fotografía con la que la NASA se despide de Saturno

Durante 13 años la sonda espacial Cassini estuvo asignada a investigar al planeta Saturno, sin embargo, su misión ha llegado al final y lo hizo con una fotografía espectacular del gigante anillado.

La NASA ha dado por concluida la misión y mientras se alejaba, Cassini captó 42 imágenes en las que se pueden apreciar los diferentes tonos de sus anillos y ángulos distintos de su superficie.

Con estas imágenes captadas el 13 de septiembre, los científicos de la Agencia crearon una gran fotografía que se dio a conocer durante la semana en la que se aprecia el planeta entero, los anillos y las lunas Prometeo, Pandora, Janus, Epimeteo, Mimas y Encélado.

After more than 13 years at Saturn, and with its fate sealed, @CassiniSaturn bid farewell by capturing this last, full mosaic of Saturn and its rings on Sept. 13: https://t.co/pSnMPsOPqU pic.twitter.com/roPmM1LzTl

— NASA (@NASA) 21 de noviembre de 2017