¿María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza nunca se llevaron bien?

Dicen que la Chilindrina prontó se convertirá en una youtuber

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina‘, está muy entusiasmada porque su nuevo proyecto le permitirá convivir más con sus fans. La actriz se unirá al mundo de YouTube.

Debido a esta nueva aventura la prensa ha conversado con la mexicana y el tema sobre su posible enemistad con Florinda Meza -Doña Florinda- resurgió. En esta ocasión reveló que ellas nunca fueron amigas; y pese a que compartieron durante años en las grabaciones de El Chavo del 8: “nunca conviví con ella, si así hubiera sido tendría muchas cosas por contar, pero no es así”.

María Antonieta también habló sobre la no publicación de su libro “Había una vez una niña en una vecindad“, e hizo incapié en que no fue Florinda Meza quién boicoteó el lanzamiento de este. Es más, afirmó que: “no creo que haya sido ella, fue alguien más“, según informó La Botana.