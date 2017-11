Operativos de ICE contra MS-13 podrían ser pretexto para detener a cualquier indocumentado

Coalición de Inmigración de Nueva York investiga el detalle de operativo "Matador"

Aunque la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) apoya los operativos de la oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE-ERO) para detener a peligrosos miembros de la banda MS-13, varios casos han arrojado que los agentes se están enfocando en cualquier indocumentado “sospechoso” de pertenecer a ese grupo criminal para capturarlo.

Debido a ello, la coalición, en conjunto con la Respuesta de Defensores de Inmigrantes (I-ARC), presentó una solicitud de datos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y Ley de Libertad de Información de Nueva York (FOIL) a múltiples agencias federales y estatales para obtener los documentos relacionados con el operativo “Matador”, supuestamente enfocado a posibles miembros de La Mara Salvatrucha en Long Island, se informó en conferencia telefónica.

El grupo de defensa migratoria también hizo referencia a hechos ocurridos en el operativo “Toro Rabioso”, realizado a mediados de noviembre, donde el agente especial a cargo, Jason Molina, confirmó la detención de inmigrantes sólo por ser indocumentados.

“ICE utiliza criterios desconocidos para definir ‘afiliación a pandillas’, ‘membresía en pandillas’ o ‘asociado a pandilla'”, indica la coalición, al tiempo que señala que también se describe a esas personas con base en su estatus migratorio. “El NYIC y el I-ARC han notado que la aplicación de pandillas a menudo se usa como pretexto para arrestar inmigrantes o denegar solicitudes de beneficios”.

En la conferencia participaron Camille Mackler, directora de Política Legal de Inmigración Legal Policy de NYIC; Babe Howell, profesor de la Escuela de Leyes de CUNY, y Patrick Young, director del Centro de Refugiados Centroamericanos de Nueva York.

“Las autoridades de inmigración parecen estar usando supuestas afiliaciones a pandillas como un pretexto para detener a inmigrantes y negarles beneficios”, confirmó Mackler. “Las comunidades de Nueva York no estarán más seguras si los inmigrantes evitan a la Policía local por temor a ser encerrados y deportados arbitrariamente”.

La experta consideró que los miembros de MS-13 está aterrorizando a las comunidades de inmigrantes, las cuales buscan cooperar con las fuerzas del orden público, “pero cada vez tienen más miedo de hacerlo”, expresó.

A pregunta expresa sobre si una persona detenida durante los operativos puede demandar a ICE al no ser parte de “La Mara”, objetivo de “Matador” y “Toro Rabioso”, Mackler afirmó que no, debido a que el trabajo central de los agentes es detener a “quienes violan las leyes migratorias”, es decir, no es ilegal la forma en que operan y detienen a los indocumentados durante las movilizaciones.

Sin embargo, Howell dijo que la forma en que se organizan las redadas generan temor entre los inmigrantes.

“Estas redadas son excesivamente amplias y se basan en información inexacta, incluida la información de las bases de datos de las fuerzas del orden público, que se basan en la apariencia de una persona… más que en la conducta delictiva”, expresó el experto jurídico de CUNY. “Los operativos afectan la seguridad de la comunidad porque las redadas, detenciones y remociones desestabilizan a las comunidades, sembrando semillas que pueden dar lugar a la violencia”.

Young alertó del peligro de La Mara en zonas como Long Island, aunque los operativos no han sido exclusivos ahí, ya que “Toro Rabioso” fue a nivel nacional.

“Estas incursiones de inmigración de la época de Trump están llevando a los inmigrantes, con quienes la Policía necesita trabajar, a esconderse”, acusó el activista. “Toda la comunidad latina, las principales víctimas de MS-13, están siendo victimizada por un conjunto de redadas políticamente motivadas”.

La coalición pidió a las dependencias mencionadas todos los documentos relacionados con el operativo “Matador”, es decir aquellos intercambiados entre CBP, ICE, USCIS y las policías locales de Suffolk, Nassau y el NYPD.

También se solicita el material de entrenamiento utilizado, así como las guías para realizar el operativo.

Cuestionada sobre esa solicitud de documentos, ICE sólo compartió el comunicado que dio a conocer tras el operativo, donde destacó los esfuerzos del área de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI) y la importancia de combatir a los miembros de MS-13 y otras actividades criminales transnacionales en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, incluida Long Island.