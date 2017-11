Adamari López no está satisfecha con su peso y dice por qué

Quiere bajar 20 libras más

Adamari López siempre ha estado orgullosa de su cuerpo, sin embargo no oculta que quiere pulir su figura por salud y aunque ya ha bajado poco más de 22 libras, todavía va por más.

La conductora de “Un nuevo día” en Telemundo busca rebajar aún otras 20 libras, pero el reto no es sencillo.

“Con la edad diferentes cosas cambian. Antes yo tomaba refrescos sin control y a lo mejor no se veía reflejado; ahora después de pasar de los 30, ese azúcar de gaseosa añadido en el cuerpo no me va bien y cuando las dejo me ayuda y puedo rebajar con más rapidez”, dijo en charla con MezcalTV la boricua de 46 años.

“Y lo que la gente ya sabe: que los carbohidratos simples benefician, los complejos no; así que a dejar el arroz, la pasta, el pan, todas esas cosas de harinas blancas que se convierten en azúcar, no convienen”, agregó.

Adamari tiene en mente muy claro hasta dónde quiere llegar. “Yo quisiera, si me dejaran, entre 15 y 20 libras menos. ¡Me encantaría! quedarme así como cuando tenía 15 años”.

En el pasado Adamari fue agredida en redes sociales por su peso, pero con el apoyo de su esposo Toni Costa, nunca se ha dejado intimidar.