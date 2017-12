ÚLTIMA HORA: El Senado aprueba el proyecto de ley de reforma tributaria con un voto de 51-49

La reforma tributaria impulsada por Trump fue aprobada en el Senado

ÚLTIMA HORA: 1:52 a.m. ET/ 10:52 AM PT – El Senado aprueba el proyecto de ley de reforma tributaria con un voto de 51-49.

El Senado aprobó una ley para revisar el código tributario la madrugada del sábado, entregando a los republicanos una victoria legislativa y política muy necesaria.

Los senadores votaron 51-49 para aprobar el plan, cerrando los días de debate y retorciéndose las manos mientras el liderazgo trabajaba frenéticamente entre bastidores para ganar a los que se resistían y lograr que la propuesta estuviera en línea con las reglas de la cámara.

La votación de las enmiendas a la propuesta ley tributaria ha tomado ya alrededor de 13 horas.

Los senadores republicanos ahora se movilizarán para reconciliar su legislación con la propuesta de la Cámara, aprobada a mediados de noviembre, mientras tratan de obtener un producto final para el despacho de Trump antes de fin de año.

“Tenemos los votos”, declaró el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, republicano por Kentucky, después de que los líderes convencieron a los senadores comprometidos de engrosar las desgravaciones fiscales para millones de empresas y dejar que las personas deduzcan impuestos locales sobre la propiedad.

El plan fiscal enfoca la mayor parte de sus reducciones impositivas en las empresas y las personas que ganan más, otorga alivios más modestos en los impuestos a los demás y sería la reescritura más audaz del sistema impositivo de la nación desde 1986.

Los republicanos promocionaron el paquete como uno que beneficiaría a personas de todos los ingresos e impulsaría la economía.

Con información de The Hill