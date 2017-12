Si hablas coreano, la CIA podría darte un empleo

Si hablas coreano con fluidez casi nativa, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), podría requerir de tus servicios en plena crisis de misiles con Corea del Norte.

Al menos eso fue lo que publicó la oficina de seguridad en su cuenta de Twitter con las siguientes líneas: “¿Habla coreano? ¿Ciudadano estadounidense con un título universitario? ¿Interés en la seguridad nacional? Aquí se necesitan sus habilidades”.

Speak Korean?

US citizen w a college degree?

Interest in national security?

Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nhdeQ6qVY6

— CIA (@CIA) 27 de noviembre de 2017