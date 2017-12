¿Realmente el Sol y la Luna pueden esconder a Nibiru?

Un famoso teórico de la conspiración asegura que los grandes gobiernos rocían el cielo con químicos y que el satélite ha sido sustituido por un gran reflector

Este 2017 escuchamos en varias ocasiones la palabra Nibiru, el famoso llamado “Planeta X” que muchos creyentes de las teorías conspirativas apuntan a que será este gran planeta el que termine con la vida en la Tierra cuando finalmente choque con nuestro planeta.

A lo largo del año, quienes creen en su existencia dieron diferentes fechas de cuándo ocurriría la gran colisión; sin embargo, ninguna de estas se cumplió, lo cual hizo que muchos terminaran tachando a estas personas de charlatanes. Incluso la NASA dio a conocer su postura respecto al tema, asegurando que Nibiru no existe.

Pero en días recientes, Matt Rogers, uno de los grandes teóricos de la conspiración y defensor de la existencia de este planeta gigante, aseveró que existe un “complot” a nivel mundial para ocultarle a la población la existencia de Nibiru y así evitar caer en el pánico colectivo.

Según Rogers, en declaraciones recogidas por el diario británico “Express”, afirmó que los gobiernos más poderosos se encontrarían rociando diversos químicos en el cielo para así esconder a Nibiru. Además, según este hombre, se estarían utilizando al Sol y la Luna para “taparlo”, fungiendo como “simuladores de reflejos”.

“Lo que vemos ahora no es la Luna sino un rayo de luz. Creo que están usando un gran reflector desde arriba, pues se ve muy extraña. No es la Luna que conocemos, pues originalmente, esta no genera una luz azul a su alrededor. Es demasiado brillante, demasiado blanca”, afirma Rogers.

Y tú, ¿crees que no se trate de la Luna real?