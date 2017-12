Trump no es bienvenido a este país… por ahora

El presidente de EEUU es considerado racista y podría enfrentar decenas de protestas

En medio de polémica tras polémica, el presidente Donald Trump tuvo que retrasar su viaje a Inglaterra, luego de retuitear videos contra musulmanes, originalmente publicados por un grupo conservador.

La primera ministra británica, Theresa May, fue parte de quienes criticaron al mandatario, diciendo que era “incorrecto” haber compartido los videos, y aseguró que el grupo detrás de los tuits originales, Britain First, era una “organización de odio”.

Debido a ello, diplomáticos estadounidenses cancelaron la visita no oficial del presidente Trump a Gran Bretaña programada para enero, según un informe dado a conocer el jueves pasado, informó el Telegraph.

Trump había programado una “visita de trabajo” a principios de 2018 para abrir formalmente la nueva embajada de los Estados Unidos en Londres, y no tenía previsto reunirse con la Reina Isabel II.

“La idea de una visita obviamente ha estado flotando, pero no en diciembre y no en enero. No esperaría una visita de Trump en enero”, dijo un alto diplomático estadounidense al periódico.

Se informó que May no retiró la invitación de Trump a visitar su país en algún futuro, pero varios grupos de activistas se están uniendo para evitar la visita del republicano o realizar protestas durante su viaje.

“Stand Up To Trump” (Levántate para Trump) es una campaña apoyada por la Campaña por el Desarme Nuclear, el Sindicato Nacional de Maestros, Stand Up To Racism, y otros grupos que ha publicado una declaración en la que solicita la cancelación de cualquier viaje del mandatario estadounidense al Reino Unido, y se compromete a protestar si el presidente acude a ese país, publicó Business Insider.

“Un islamofóbico misógino racista cree que vendrá al Reino Unido y, como mínimo, su invitación debe retirarse”, dijo el portavoz de Stand Up To Trump, Maz Saleem, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Si él visita, cientos y miles vendrán a bloquear las calles por la libertad porque el camino que Trump está construyendo costará vidas. Todos y cada uno de nosotros debemos hacerle frente a Trump”.