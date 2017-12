Las integrantes de Horóscopos de Durango denuncian acoso sexual de un directivo musical

Ni ellas se salvaron de las agresiones

Las denuncias de acoso sexual en el medio del espectáculo siguen apareciendo y ahora fue el turno de levantar la voz del famoso dueto de regional mexicano Horóscopos de Durango.

Marisol Terrazas sacudió al mundo de la música al denunciar en conferencia de prensa que fue víctima de una agresión por parte de un alto ejecutivo.

“Por respeto a mi esposo y a mi familia no lo había denunciado, pero no podía más con esta carga y hago la denuncia que fui acosada por un ejecutivo y si estoy aquí es porque quiero decir lo que me pasó y que por pena no podemos estar viviendo con esa carga”, explicó.

La rubia confirmó junto a su abogado y su hermana Vicky, que tomará medidas legales.

“Antes éramos más chicas y aunque estábamos de la mano de mi papá aún pasaban cosas, pero ahora ya estamos más grandecitas y como esto que me sucedió pasó hace poquito fue la gota que derramó el vaso y dijimos por qué estamos callándonos”.

Vicky respaldó las acciones de su hermana y aseguró que se trata de un mensaje a todas las mujeres.

“Le digo a las mujeres que nos valoremos y no tengamos miedo a denunciar, que tenemos voz y que no vale la pena estar soportando y ser amable con gente que nos hace sentir incómodas”, concluyó.